Ghost of Yōtei | Guide Complet

Guide Ghost of Yōtei

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Ghost of Yōtei. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Ghost of Yōtei

Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu Ghost of Yōtei. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei est la suite de Ghost of Tsushima. Se déroulant plus de 300 ans après les aventures de Jin Sakai, on retrouve cette fois Atsu, une femme en quête de vengeance après avoir assisté 16 ans plus tôt à l’assassinat de ses parents par les Six de Yotei. Elle se lance dans une mission visant à sillonner l’île d’Ezo pour traquer un par un les responsables et les éliminer, une promesse qu’elle a faite à sa famille défunte.

L’aventure prend à nouveau la forme d’un jeu d’action-aventure en monde ouvert, avec la part belle faite à l’ambiance globale grâce à un rendu graphique éblouissant, un travail effectué avec des consultants culturels, et une musique mêlant sonorités orientales et occidentales. Le titre offre aussi un système de combat dynamique ainsi que des phases d’infiltration et de plateformes. Cette suite vise par ailleurs à rendre l’exploration plus organique via un système de cartes représentant les différentes quêtes, ainsi que l’utilisation d’une longue-vue pour repérer les nombreux points d’intérêt à découvrir.

D’autres nouveautés animent cette suite, comme la présence d’une louve qui nous accompagne, un éventail d’armes inédites, une quête principale non linéaire, ou encore la possibilité de traquer des cibles au sein de missions de chasseuse de primes.

Faut-il avoir joué à Ghost of Tsushima pour lancer cette suite ?

Non, ce n’est pas nécessaire. Étant donné que l’histoire se passe 300 ans après et sur une autre île que celle de Tsushima, avec une toute nouvelle héroïne et intrigue, il est tout à fait possible de jouer à Ghost of Yōtei sans avoir fait le premier opus.

Y a-t-il du multijoueur dans Ghost of Yōtei ?

Oui, mais pas dès le lancement du jeu. Comme Ghost of Tsushima, cette suite va intégrer un mode multijoueur Légendes, mais pour 2026. Nous pourrons incarner un personnage et rejoindre quelqu’un d’autre lors de missions scénarisées. Un retour d’un mode Survie à quatre joueurs et joueuses est aussi prévu, dans lequel on affrontera notamment des versions démoniaques des Six de Yōtei.

Peut-on personnaliser le personnage principal ?

Comme dans Ghost of Tsushima avec Jin Sakai, Atsu peut revêtir plusieurs armures différentes proposant différentes couleurs. De plus, un très grand nombre de chapeaux, masques, casques, bandeaux et skins de sabre sont à collecter tout au long de l’aventure. En revanche, Atsu n’est pas personnalisable en elle-même.

Est-ce que Ghost of Yōtei est difficile ?

Le titre de Sucker Punch propose, comme le précédent opus, différents modes de difficulté. « Décontracté » est destiné à celles et ceux souhaitant traverser tranquillement le jeu et ses combats, puis nous avons « Facile », « Moyen » et « Difficile », pour augmenter le challenge, jusqu’à « Létal » où presque le moindre coup s’avère mortel.

De plus, il est possible de régler individuellement chaque paramètre pour personnaliser son expérience. L’agressivité des ennemis peut par exemple être réglée sur « Létal », tandis que les dégâts d’ennemis peuvent être mis sur « Facile ».

Quand et où sort Ghost of Yōtei ?

Ghost of Yōtei sort en exclusivité sur PS5 le 2 octobre 2025. Il est raisonnable d’envisager une sortie PC par la suite mais une officialisation ainsi que l’annonce d’une date n’ont pas encore eu lieu.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

La durée de vie de Ghost of Yōtei est sensiblement égale à celle de Ghost of Tsushima. Comptez donc 25-30 heures pour voir le bout du scénario principal, et facilement le double pour obtenir le trophée Platine du jeu, et encore un peu plus pour le 100% total.

Est-ce qu’il y aura un DLC ?

Aucun DLC payant n’est prévu à l’heure actuelle pour Ghost of Yōtei. Maintenant, étant donné que Ghost of Tsushima a fait l’objet un après sa sortie du DLC « L’île d’Iki », il y a fort à parier que cette suite finisse par prendre le même chemin.

Où acheter Ghost of Yōtei au meilleur prix ?

Quelles sont les différentes éditions de Ghost of Yōtei ?

Ghost of Yōtei dispose de bonus de précommande, d’une édition Deluxe numérique ainsi que d’une édition collector, dont les détails sont développés ci-dessous.

Bonus de précommande

En cas de précommande de n’importe quelle édition de Ghost of Yōtei, vous recevrez un masque inédit en jeu ainsi que les sept avatars PSN suivants :

Atsu

Le Dragon

Le Kitsune

Saito

L’Oni

Le Serpent

L’Araignée

Édition Deluxe numérique (89,99€)

L’édition Deluxe numérique contient les bonus suivants :

L’ensemble d’armure du Serpent

Une couleur alternative pour l’amure d’onryō

Une couleur pour le cheval

Une teinture de selle

Un charme en jeu

Un kit de sabre doré

Un accès anticipé à un ensemble de cartes du voyageur

Édition Collector (249,99€)

L’édition collector est uniquement disponible sur le site officiel PlayStation Direct. Notez qu’elle ne contient pas le jeu en physique. Elle contient :

Le jeu dans son édition Deluxe numérique

Une réplique du masque de Fantôme d’Atsu (17,2 x 12,7 x 15 cm) et son présentoir

Une réplique de la ceinture d’Atsu, avec les noms des membres des Six de Yōtei (180 cm)

Une réplique du tsuba sur le katana d’Atsu ( 7,6 x 7,6 cm) et son présentoir

Un sachet de pièces et des instructions pour jouer au zeni-hajiki

Un ginkgo en papercraft pliable avec la louve à sa base

Un ensemble de quatre cartes illustrées de 12,7 x 17,7 cm

En bref