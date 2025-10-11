Informations du récit

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Camp des voyageurs

: Camp des voyageurs Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : 450 pièces

Protéger les habitants du camp des voyageurs

Vers le début de la région des Monts Tokachi, lorsque vous venez depuis les Prairies de Yōtei, et au sud des Plaines d’Ohara, de l’autre côté de la rivière, un Camp des habitants est dressé.

Approchez et parlez à l’habitante pour découvrir que des bandits volent leurs biens une fois la nuit tombée. Elle est prête à vous payer pour les protéger. Acceptez et un ronin, déjà chargé de la protection, s’y opposera.

La nuit tombée, Atsu et le ronin se chargent donc de veiller sur le camp. Très rapidement, vous comprenez que le ronin est impliqué dans les vols. Il vous demandera de vous lever et de lui rendre votre sabre. Mais quand la commande « Assassiner » apparaît, faites-le.

Atsu dira ensuite aux habitants de se cacher car d’autres hommes de Saito arrivent. Si vous voulez les prendre par surprise, cachez-vous dans les champs de fleurs à proximité. Assassinez depuis votre cachette si vous le pouvez, puis attendez que d’autres gardes vous tournent le dos pour les éliminer furtivement.

Après les trois premiers soldats tués, vous voyez débarquer au loin cinq autres adversaires. Continuez à effectuer des éliminations discrètes autant que possible, mais gardez à l’esprit que l’ennemi porteur d’un éventail doit être éliminé en priorité. Tuez les soldats restants et le camp deviendra alors hors de danger.

Vous assisterez ensuite à un dialogue final entre Atsu et l’habitante du camp, et après quelques conseils donnés par notre héroïne, une récompense de 450 pièces est donnée.

