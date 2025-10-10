Informations du récit

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Camp du musicien, Bois de Shizunai

: Camp du musicien, Bois de Shizunai Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Mélodie de la vengeance pour shamisen

Parler au musicien

Rendez-vous dans les Monts Tokachi, légèrement vers le sud de la région, et au nord des Bois de Shizunai. Vous découvrirez alors le Camp du musicien, où un joueur de shamisen compose au bord de l’eau.

Approchez et le joueur vous demandera de faire un don de 10 pièces. Acceptez et il vous remerciera. Il aimerait également vous entendre jouer du shamisen. Sortez-le donc et jouez la mélodie que vous souhaitez.

Le joueur sollicitera ensuite votre aide. Suivez-le et allumez un feu. Il vous racontera alors sa triste histoire liée à un ami perdu. Atsu va alors avoir de l’inspiration et composer une musique. Il s’agit de la Mélodie de vengeance. Le musicien vous est reconnaissant, et vous vous quittez sur cette fin de récit.

