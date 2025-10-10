Ceux qui partent – Ghost of Yōtei
Rédigé par Fauchinou
La musique a un grand pouvoir et s’infiltre dans les cœurs ainsi que dans les mémoires. Les souvenirs qu’elle inspire à l’écoute de quelques notes sont précieux, et c’est pourquoi certains musiciens sont attachés à leur instrument. L’un d’entre eux est à retrouver dans un camp des Monts Tokachi, désespérément à la recherche d’inspiration. Astu et son shamisen devraient pouvoir y remédier dans ce récit de Ghost of Yōtei.
Informations du récit
- Région : Monts Tokachi
- Emplacement : Camp du musicien, Bois de Shizunai
- Pré-requis : Aucun
- Récompense : Mélodie de la vengeance pour shamisen
Parler au musicien
Rendez-vous dans les Monts Tokachi, légèrement vers le sud de la région, et au nord des Bois de Shizunai. Vous découvrirez alors le Camp du musicien, où un joueur de shamisen compose au bord de l’eau.
Approchez et le joueur vous demandera de faire un don de 10 pièces. Acceptez et il vous remerciera. Il aimerait également vous entendre jouer du shamisen. Sortez-le donc et jouez la mélodie que vous souhaitez.
Le joueur sollicitera ensuite votre aide. Suivez-le et allumez un feu. Il vous racontera alors sa triste histoire liée à un ami perdu. Atsu va alors avoir de l’inspiration et composer une musique. Il s’agit de la Mélodie de vengeance. Le musicien vous est reconnaissant, et vous vous quittez sur cette fin de récit.
Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits secondaires ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.
