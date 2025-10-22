Retrouver Jubei au château Matsumae

Après les bons moments passés en ayant rassemblé la « Meute de loups », la tension monte au sujet du plan impliquant l’Araignée et le Dragon. Retournez au donjon du château Matsumae pour parler à Jubei.

Le plan se met en marche, et Jubei et Atsu ont bon espoir. Dès lors que l’Araignée sera exposée, le Dragon se montrera, et ainsi Atsu fera d’une pierre deux coups. Tout commencera le lendemain matin.

Escorter l’Araignée jusqu’à la plage

À l’aube, vous voici en route pour escorter l’Araignée à son faux lieu d’exécution. Ce dernier est d’ailleurs très tranquille, persuadé de s’en sortir. Au fil de votre marche, vous croisez Oyuki, qui vous confirme que l’information de l’exécution de l’Araignée a été diffusé le plus possible.

Vous finissez par arriver sur la plage. L’Araignée finit ligoté et Jubei et Atsu guettent l’arrivée de la flotte. Sortez la longue-vue et observez le bateau qui se dirige vers vous. Puis, jetez également un œil à l’autre bateau sur la gauche. Étonnamment, il est vide. Encore pire, un autre bateau, sur la gauche, est mené par Saito lui-même.

Le piège se retourne donc contre les Matsumae, et le château est attaqué par la flotte. Jubei ordonne donc de se replier, mais les forces ennemies débarquent de toutes parts.

Au moment de suivre le repli, Atsu voit débarquer Saito. Il est accompagné par le Dragon à qui il enjoint de la tuer. Au même moment, Jubei requiert l’aide de sa sœur pour protéger Kiku.

Un dilemme impossible apparaît donc. Et dans une ultime tentative de convaincre Atsu, celle-ci refuse et ne veut pas passer à côté de l’occasion en or de tuer le Dragon.

Ce dernier libère alors son frère, qui saisit un mousquet et vous met en joue. Un combat se lance contre les Frères Saito.

Boss : Le Dragon

La configuration de ce duel est assez particulière. Non seulement vous avez à gérer au corps à corps le Dragon, mais, en plus, vous devez garder un œil sur l’Araignée qui vous tirera dessus régulièrement. Si l’Araignée est hors champ, vous saurez qu’il tirera quand le Dragon s’arrêtera pour lui donner un signal.

Esquiver ses balles est donc primordial si vous souhaitez augmenter vos chances de survie dans ce combat. L’armure de défense de Ginji, obtenue dans « La fierté avant le thé » et améliorée au maximum, vous sera d’une aide certaine.

Le Dragon possède pas mal d’enchaînements bleus à l’épée, donc certains très rapides. Il lui arrive également de brandir son épée derrière son dos pour lancer une attaque rouge.

À un moment, le Dragon rangera son sabre pour sortir une lance. De plus, il commencera à utiliser lui aussi une arme à feu, symbolisé par une lumière rouge. Sortez vos doubles katanas et faites attention aux nouvelles attaques bleues que le Dragon lancera.

Il y aura aussi à quelques reprises un tir de bō-hiya faisant apparaître un gros projectile explosif sur l’arène. Éloignez-vous sous peine de prendre des dégâts et de vous retrouver désarmé. Encore pire, le Dragon est capable de donner un coup de pied dedans pour vous l’envoyer dans la figure.

Une fois la barre de vie du boss à zéro, l’Araignée constate, impuissant, à la mort de son frère. Atsu raye un nouveau nom et est prête à enchaîner avec lui. Mais celui-ci s’échappe. Atsu entre alors dans une violente rage.

Tentez de rattraper l’Araignée, en sachant que vous disposez de la posture de fantôme chargée à fond. Profitez-en alors pour tuer les sbires de Saito devant vous.

Remontez le château en éliminant, si vous le souhaitez, les ennemis disposés sur le chemin. Sinon, courez sans vous en soucier, jusqu’au sommet du château.

Éliminer les forces de Saito dans la cour

Vous finirez par atteindre la cour, et là le combat est obligatoire. N’oubliez pas votre posture du fantôme, si vous avez la jauge remplie, et profitez du fait que d’autres Matsumae combattent à vos côtés.

Au terme du combat, allez ouvrir la porte menant au donjon. À votre approche, la porte sera défoncée par un projectile. Quelques ennemis supplémentaires vous séparent de votre famille avant de rejoindre une nouvelle cour.

Tuez tout le monde, dont des brutes porteuses de bō-hiya. Il y a beaucoup d’ennemis, mais là encore, des Matsumae sont autour de vous, et votre posture de fantôme sera capable de faire un peu le ménage.

Ouvrir la porte de la forteresse

Dès que la cour est nettoyée, ouvrez la porte de la forteresse. Le château est complètement en proie aux flammes. Atsu est alors désespérée de ne voir ni Oyuki, ni Jubei, ni Kiku dans les parages.

Une cinématique nous emmène ensuite du côté de Saito, accablant l’Araignée de la mort de son frère. Il en profite à nouveau pour l’humilier, avant de disparaître.

De retour du côté d’Atsu, montez les escaliers menant au temple Seian-ji. Appelez autant que vous le pouvez vos proches puis, arrivé devant le temple, allez au camp de la quête précédente pour y trouver Kiku, saine et sauve.

Elle indique à Atsu que Jubei et Oyuki se sont défendus, mais elle n’a aucune idée non plus d’où ils se trouvent. La priorité d’Atsu est donc à présent de mettre Kiku en sécurité.

Quitter la côte d’Oshima et rentrer chez vous

Atsu et Kiku partent à cheval et quittent la côte d’Oshima, et notre héroïne tente de rasurer sa nièce sur le sort de Jubei et Oyuki. Pour les retrouver, elle veut remettre la main sur l’Araignée, ce qu’Hanbei, son sensei des doubles katanas, devrait l’aider à réaliser.

Après une longue chevauchée, vous voici revenu à la maison d’enfance d’Atsu. Entrez dans la cour et Kiku mentionnera la tombe familiale. Atsu lui explique alors de qui il s’agit.

Pénétrez dans la maison pour qu’Atsu termine la « visite » pour Kiku. L’heure est au repos, malgré le fait que Kiku soit particulièrement inquiète.

Le lendemain, Kiku n’est pas à vos côtés. Atsu sort et voit que sa nièce s’entraîne à l’épée. Allez lui parler pour constater qu’elle est animée d’une rage incroyable. Atsu la console une nouvelle fois : elle va retrouver Jubei et Oyuki.

Et cette recherche commence par la visite auprès de Hanbei, objet du début Chapitre III : Le prix de la vengeance et de sa première quête « Lappel de la chasse ».

Si vous avez besoin d’autres informations sur l’histoire principale ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.