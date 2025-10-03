Accéder aux sanctuaires de Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei offre souvent des moments de contemplation. Certains doivent se mériter, et c’est le cas des sanctuaires. La visite de sanctuaire offre toujours des séquences de plateforme avec, au bout, l’acquisition d’un charme. Le départ est toujours signalé par la présence de toriis, ces petites arches japonaises traditionnelles.

Et tout en profitant de la vue que vous pouvez avoir tout en haut de votre ascension, c’est aussi une très belle occasion de sortir sa longue-vue pour localiser de nouvelles destinations à aller explorer. Nous vous listons juste en dessous chacun de ces sanctuaires.

(Article en cours d’écriture)

Emplacement des sanctuaires

Sanctuaire du repos automnal

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Au nord-est des Chutes de Shirahige

: Au nord-est des Chutes de Shirahige Récompense : Charme de Kanayago

Rendez-vous au sud-est Prairies de Yōtei, au nord-est des Chutes de Shirahige, pour trouver l’entrée du sanctuaire.

Suivez les escaliers puis grimpez grâce aux prises d’escalade. Continuez droit devant, passez un nouveau torii et escaladez la paroi sur votre gauche.

En haut, faites quelques pas et sautez pour vous grappiner à un tronc d’arbre. Faites un peu de grimpette et marchez jusqu’à devoir franchir un vide en vous grappinant à une autre branche. Juste après, sautez sur les prises d’escalade droit devant. Suivez ensuite le seul chemin d’escalade jusqu’à devoir utiliser votre grappin sur un autre tronc.

Quelques pas plus loin, sautez sur une branche dépassant d’un feuillage et enchaînez sur un coup de grappin. Passez par quelques prises d’escalade et vous arriverez à une intersection. Allez à gauche et effectuez deux nouveaux sauts au grappin successifs.

Escaladez une paroi et, en haut, passez à travers une ouverture, puis une deuxième. Sautez au grappin sur votre droite, escaladez les prises rocheuses et terminez tranquillement le chemin pour débarquer jusqu’au sanctuaire. Vous obtiendrez le Charme de Kanayago.

Sanctuaire du Mont Yōtei

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : À l’ouest de la Rivière Yōtei

: À l’ouest de la Rivière Yōtei Récompense : Charme de Mère

L’entrée du sanctuaire se situe aux Prairies de Yōtei, au nord-ouest de la Rivière Yōtei. Une fois devant le torii, votre ascension ne démarre pas vraiment tout de suite.

D’abord, traversez une succession de saut sur des branches, un accrochage au grappin et une petite grimpette via des prises d’escalade. En haut, Atsu repère la présence d’un ginkgo, qui signale le vrai point de départ de l’ascension. En effet, avancez droit devant vous et passez à travers la crevasse pour véritablement lancer le parcours de plateforme.

Une fois la petite ellipse passée, suivez le seul chemin possible et grimpez quelques rebords. Sautez ensuite sur la pente glissante et ne manquez pas de sauter pour attraper la corde avec votre grappin.

Poursuivez ensuite en montant l’escalier et, au sommet des marches, sautez de l’autre côté en passant par-dessus la pente glissante. De l’autre côté, passez par les prises rocheuses pour rejoindre un torii.

Continuez ensuite tout droit et sautez lorsque nécessaire pour avancer. Vous arriverez un pont détruit où il faudra sauter puis s’accrocher en face à un point de grappin.

Quelques pas plus loin, un autre pont détruit vous empêche de progresser. Il va falloir sauter vers la corde sur votre gauche et vous y accrocher grâce à votre grappin. Faites de même pour la corde suivante et hissez-vous au bout de celle-ci pour rejoindre de nouvelles marches.

En haut, faites un saut par-dessus la pente glissante. De l’autre côté, agrippez les prises devant vous puis, sautez et accrochez-vous au point de grappin au-dessus de votre tête.

Une fois hissé, faites de même sur le point de grappin accessible au bout du tronc couché. Poursuivez en marchant sur une corde pour arriver au niveau d’une cabane abandonnée.

Allez sur la gauche et montez sur une nouvelle corde. Ensuite, enchaînez un saut sur une branche, sur une planche puis une corde. Depuis celle-ci, sautez ensuite sur le rebord juste à côté.

Après avoir cueilli des fleurs, sautez sur la branche devant vous puis sur la planche en face. Grimpez ensuite les escaliers et les rebords suivants jusqu’à devoir sauter sur une autre branche. Une fois encore, rejoignez le chemin de l’autre côté en sautant par-dessus une pente glissante.

Avancez et attention à ne pas oublier de sauter sous peine de tomber sur la pente, vous rejoindrez un torii rouge. Faites quelques pas supplémentaires pour arriver à un piquet avec une bannière bleue. Une pente s’étend devant vous. Dévalez-la puis accrochez-vous plus loin à la corde avec votre grappin.

Faites quelques sauts et empruntez les prises rocheuses puis, sautez sur deux branches avant de vous accrocher à une prise de grappin. Continuez jusqu’à pouvoir vous faufiler à travers un espace.

De l’autre côté, vous profitez d’une vue superbe et bien mérité : le sommet du Mont Yōtei. Tout n’est pourtant pas terminé. Passez sous un nouveau torii et poursuivez jusqu’à glisser une pente. Un peu plus loin, plusieurs plateformes sur lesquelles sauter en veillant à ne pas tomber sur la pente glissante suivante.

Grimpez quelques rebords ainsi que d’ultimes prises rocheuses pour arriver, enfin, au sanctuaire. En priant, vous récupérerez le Charme de Mère.

Sanctuaire de la crête fleurie

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Entre la Gueule du Serpent et le Col du Serpent

: Entre la Gueule du Serpent et le Col du Serpent Récompense : Charme d’Amenowakahiko

Au nord-est de la région des Prairies de Yōtei, au niveau de la Rivière Nupur, et entre la Gueule du Serpent et le Col du Serpent, vous verrez le torii marquant l’entrée du Sanctuaire de la crête fleurie. Suivez le chemin et passez entre deux rochers, et continuez vers l’escalier devant vous.

Sautez une première fois au grappin et hissez-vous grâce aux prises rocheuses. Continuez en sautant sur une branche, puis préparez-vous à accrocher votre grappin à un autre tronc, sur votre droite.

En haut, faites quelques pas et faufilez-vous dans une ouverture. Quelques mètres plus loin, vous arrivez dans une grotte. Montez grâce aux prises rocheuses à droite puis rejoignez l’extérieur en sautant sur une planche en bois.

Dehors, sautez sur une branche puis accrochez-vous au tronc en face, avant d’enchaîner un saut au grappin et un nouveau tronc auquel s’accrocher.

Un peu plus loin, hissez-vous via des prises rocheuses sur votre droite puis traversez un mur garni d’autres prises rocheuses. En face de vous, sautez au grappin puis faites un nouveau saut pour vous rattraper à des prises rocheuses.

Hissez-vous et allez en face grâce à un saut de grappin puis marchez sur un tronc couché pour progresser. Exécutez un nouveau saut au-dessus du vide pour vous rattraper à des prises. Accrochez-vous au tronc juste au-dessus votre tête, continuez avec quelques prises rocheuses puis un nouveau tronc.

En haut, faites un long saut au grappin au-dessus du vide puis, arrivé en face, montez deux rebords pour vous apprêter à entamer la dernière ligne droite. Marchez sur une corde et assurez-vous d’aller tout au bout, sur la branche.

Depuis cette branche, faites un saut au grappin. Enchaînez un dernier saut sur une branche puis un autre au grappin et, après avoir grimpé les dernières prises rocheuses, vous voici au sanctuaire. Prier vous donnera le Charme d’Amenowakahiko.

Sanctuaire du repos ambré

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Au nord-ouest des Plaines d’Ohara

: Au nord-ouest des Plaines d’Ohara Récompense : Charme de Masakado

Direction le coin ouest des Monts Tokachi pour rejoindre l’entrée du Sanctuaire du repos ambré, qui démarre au niveau d’une cascade.

Arrivé à cette cascade, tournez-vous vers la gauche et prenez le chemin montant jusqu’à traverser un pont de bambous et arriver devant des prises d’escalade. Montez puis faites un peu de grimpette supplémentaire.

Vous arriverez ensuite à une ouverture à travers laquelle vous devez vous faufiler. De l’autre côté, suivez le seul chemin possible avant de devoir grimper de nouvelles prises rocheuses.

Encore un peu de grimpette et quelques prises d’escalade plus tard, vous passerez à travers un torii puis une autre ouverture.

De l’autre côté, vous aurez un grand saut à faire au-dessus une pente glissante. Arrivé en face, progressez un peu pour arriver dans une grande zone. Vous devrez passer par la gauche, soit par un coup de grappin sur une branche, soit via des prises rocheuses juste à côté.

Marchez ensuite sur une corde et continuez jusqu’à une nouvelle branche à grappiner pour sauter en face. Continuez et remarquez les prises rocheuses près d’une lanterne.

Faites un peu d’escalade puis montez sur une branche pour poursuivre votre ascension via d’autres prises. En haut, montez les marches et longez la gauche pour arriver devant une pente glissante.

Laissez-vous tomber dessus et, vers la fin de la pente, sautez vers le tronc pour vous y accrocher avec le grappin. Continuez de grimper grâce à des prises rocheuses puis balancez-vous au grappin pour sauter en face.

De l’autre côté, marchez sur une corde. Au bout de celle-ci, marchez le long de la corniche et, quelques instants plus tard, vous vous trouverez devant le sanctuaire. Priez vous donnera le Charme de Masakado.

Sanctuaire du saut de la foi

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : À l’est du Bosquet d’Hidaka

: À l’est du Bosquet d’Hidaka Récompense :

Sanctuaire du brouillard levant

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Grand lac

: Grand lac Récompense :

Sanctuaire du pic du soleil

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Sud de la Plage d’Otaru

: Sud de la Plage d’Otaru Récompense : Charme d’Inazagi

Au sud-ouest des Plaines d’Ishikari, au bord de la côte, et tout au sud de la Plage d’Otaru, vous trouverez l’entrée du Sanctuaire du pic du soleil après avoir passé un pont et une cascade.

Le parcours commence déjà par un pont brisé. Passez par la gauche et sautez avec votre grappin pour passer de l’autre côté. Sautez ensuite en contrebas puis marchez sur une corde afin de rejoindre un mur avec des prises rocheuses.

Hissez-vous puis continuez en marchant tout au bout d’un petit pont de bambous, avant de sauter en face vers une souche pour vous accrocher au grappin. Poursuivez en grimpant les prises rocheuses juste après.

Grimpez un rebord puis sautez par-dessus une branche pour arriver à un autre pont impraticable. Contournez par la gauche et traversez grâce à une corde. De nouveau sur la terre ferme, passez à travers l’ouverture.

De l’autre côté, sautez sur une branche puis, un peu plus loin, une deuxième, avant de devoir effectuer un saut au grappin. Avancez jusqu’au bout d’un pont de bambou et sautez vers la souche pour vous y accrocher.

Une fois hissé, passez à travers le torii et levez la tête pour voir ce qui vous attend. Vous devrez escalader les prises sur la gauche puis, au bout du chemin, sautez vers la souche pour s’accrocher et se laisser retomber sur les prises en dessous. Terminez par un saut depuis une branche.

Après quelques pas, montez sur un tronc couché afin de rejoindre une nouvelle souche puis, juste après, de nouvelles prises rocheuses. Hissez-vous une dernière fois pour arriver devant le sanctuaire. Priez pour récupérer le Charme d’Izanagi.

Sanctuaire des larmes ondulées

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Au nord de la Forêt d’Urara

: Au nord de la Forêt d’Urara Récompense : Charme d’Homusubi

Vers le nord-est des Plaines d’Ishikari, au nord de la Forêt d’Urara, vous trouverez un torii marquant le début de l’ascension du Sanctuaire des larmes ondulées.

Avancez et traversez le pont puis suivez le seul chemin possible jusqu’à un pont détruit. Remarquez sur la droite et devant vous les prises rocheuses sur la paroi. Sautez pour vous accrocher et continuez sur la droite.

Sautez ensuite sur une branche et traversez un petit pont de bambous pour apercevoir une souche. Bondissez vers elle et accrochez-vous avec votre grappin et marchez sur un autre pont de bambous afin de rejoindre une cascade.

Tournez la tête à droite puis sautez grâce au grappin pour enchaîner avec un autre coup de grappin sur une souche. Hissez-vous, grimpez grâce à des prises et marchez sur une corde.

De l’autre côté, cherchez des prises rocheuses sur la gauche pour continuer. En haut, passez à travers une ouverture et avancez dans une grotte jusqu’à une ouverture au niveau du sol.

Rampez, puis, une fois de nouveau dehors, franchissez un pont offert par un tronc couché puis sautez au grappin juste après grâce à une branche. Remontez ensuite le cours d’eau en sautant sur des rochers. Passez sur un nouveau tronc couché afin de passer derrière une cascade.

Avancez et sautez au grappin pour rejoindre le chemin en face. Vous arrivez à une pente glissante. Descendez par là et, avant la fin de la pente, sautez vers la cascade pour vous accrocher à la souche située juste à côté. Remontez et passez sur un autre tronc d’arbre couché pour progresser.

Enchaînez deux sauts au grappin via deux branches afin d’atterrir au pied d’un torii. Juste après, une autre branche vous attend pour que vous y accrochiez votre grappin. Désormais sur une branche, bondissez vers une souche pour vous grappiner et rejoindre le rebord.

Teminez par escalader des prises rocheuses, et vous serez devant le sanctuaire. Priez afin d’obtenir le Charme d’Homusubi.

Sanctuaire du vent azuré

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Nid de Yokai

: Nid de Yokai Récompense :

Sanctuaire du givre patient

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Au nord de la Montagne de l’Iwor

: Au nord de la Montagne de l’Iwor Récompense :

Sanctuaire de la prise tenace

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Au nord du Lac Sarobetsu

: Au nord du Lac Sarobetsu Récompense :

Sanctuaire du pic gelé

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Au sud-est des Montagnes d’Hakodake

: Au sud-est des Montagnes d’Hakodake Récompense :

Sanctuaire de la grâce naissante

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Crique d’Esan

: Crique d’Esan Récompense :

