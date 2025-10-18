Suivre la rivière Nupur jusqu’à la crête de Teshio

Au cours de votre recherche sur les Six de Yōtei, un habitant ou un ennemi interrogé sur le Kitsune vous mettra sur sa piste, qui démarre au nord des Monts Tokachi. Précisément, il faut rejoindre le Bac central et traverser en s’adressant à huci, une aïnou.

Une fois arrivé dans les Terres sauvages de Nayoro, la route continue tout au nord, près de la Rivière Nupur. Vous apercevrez des marchands en train d’essayer de calmer leurs montures.

Parler aux marchands

Parlez à ces marchands et l’un d’eux vous dira le danger que représente la crête de Teshio. Voyant Atsu avec une arme, l’un d’eux demande alors si vous acceptez de les escorter. Répondez bien « L’impolitesse a un prix » pour déclencher la suite.

Avec désormais 2 000 pièces en poche, vous voici parti pour la crête de Teshio. Sur le chemin, l’Auberge de la Grue rouge sera mentionnée, un lieu tout trouvé pour mener votre enquête sur le Kitsune. Vous vous mettrez ensuite à galoper, avant d’être pris dans une tempête, ce qui crée un peu la panique chez les marchands.

Protéger les marchands

Soudain, vous êtes attaqué par des shinobis. Vous découvrez les ennemis porteurs de kusarigama, des armes composées d’une faucille et d’une chaîne. Faites aussi attention aux jets de bombe aveuglante.

Une fois l’embuscade déjouée, le Kitsune lui-même fait son apparition. Rapidement, il lance un kunaï empoisonné sur Atsu, ce qui l’a fait halluciner un court instant. Le Kitsune ordonne ensuite de tuer les marchands mais de laisser Atsu en vie.

Atsu reprend ses esprits quelques minutes plus tard, et ramasse un papier sur l’un des cadavres. À présent, le blizzard fait rage et il faut trouver un abri. Marchez avec votre cheval tout en profitant de la musique.

Vous finissez par arriver dans une grotte. Faites un feu pour qu’Atsu puisse enfin se réchauffer. Ses esprits désormais retrouvés, elle est prête à officiellement débarquer dans la crête de Teshio pour mener sa traque du Kitsune, qui se poursuit dans la quête « Du sang dans la neige ».

