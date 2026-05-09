EA Sports FC 26 dévoile la suite de la Team Of The Season

Suite équipes TOTS !

EA Sports FC 26 nous propose d’autres équipes. Si vous avez raté, vous pouvez revoir celles de la semaine dernière. Rappelons que tout se fera plus ou moins petit à petit et que l’évènement rend hommage aux joueurs marquants de cette année. Aujourd’hui, nous avons donc la Team Of The Season de la NWSL, de la SuperLig, de la Ligue 1 Arkema et de la Ligue 1.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Vitinha (97), Chawinga (97), Thauvin (96), Esther (96), Asencio (96), Dembele (95), Pacho (95), Nuno Mendes (95), Karchaoui (95), Dumornay (95), Sané (94), Lepaul (94), Bacha (94), Dali (94), Endrick (93), Udol (93), Barcola (92), Tolisso (92) ou encore Sulc (91).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.