Nacon Connect 2026 : Le résumé complet de toutes les annonces (Dracula, Hell is Us, Werewolf…)

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Il y avait sans doute un meilleur timing à trouver pour ce Nacon Connect 2026. L’événement avait déjà été repoussé une première fois, c’est pourquoi Nacon aurait pu avoir la décence d’attendre quelques jours de plus pour l’annoncer, plutôt que de nous donner rendez-vous alors qu’il venait d’enterrer le studio Spiders. L’éditeur français semble presque vouloir mettre ça sous le tapis en préférant se concentrer sur son line-up à venir, plutôt que de communiquer sur le sujet. En résulte alors un Nacon Connect à la drôle d’ambiance, qui avait malgré tout quelques annonces à nous dévoiler malgré l’état actuel de Nacon, en plein redressement judiciaire. On fait le point sur ce qui a été montré.

Nacon connect 2026

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The Mound: Omen of Cthulhu
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Date de sortie : 15/07/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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