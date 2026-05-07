Nacon Connect 2026 : Le résumé complet de toutes les annonces (Dracula, Hell is Us, Werewolf…)

Ci-dessous, vous retrouverez l’ensemble des jeux présentés lors du Nacon Connect 2026 avec toutes les vidéos diffusées durant l’événement.

Hunter the Reckoning Deathwish

Date : Eté 2027

: Eté 2027 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Annoncé le mois dernier durant le Xbox Partner Preview, Hunter: The Reckoning – Deathwish a ouvert le bal de cette conférence Nacon Connect avec le réalisateur du jeu, Piotr Latocha. Il nous explique les bases du gameplay allant de la création de son personnage jusqu’au style de jeu que l’on pourra adopter en fonction de nos choix. C’est aussi l’occasion de voir les toutes premières images de gameplay avec de l’exploration de zones ouvertes, du combat et de l’infiltration. On l’attend pour l’été 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Dracula: The Disciple

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Dracula: The Disciple est toute nouvelle annonce du côté de chez Cyanide, même si le studio n’est pas au meilleur de sa forme. Le titre se présente comme un « puzzlevania » où l’on incarne Émile Valombres, un archiviste français souffrant d’une maladie incurable. Sa recherche d’un remède le conduit dans le célèbre château de Dracula. Votre tâche consistera à explorer le château et à réaliser de multiples expériences pour tenter de vous soigner. Cependant, ces tentatives vont petit à petit le changer en autre chose, de moins humain. Le jeu ne se limitera pas qu’à ces expériences, puisque le château deviendra également votre foyer, pour le meilleur et pour le pire. Sortie prévue l’année prochaine.

Hell is Us

Date : 24 septembre 2026

: 24 septembre 2026 Plateformes : Switch 2 (déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series)

Il fait indéniablement partie des meilleurs jeux sortis l’année passée. Hell is Us, ce jeu d’action-aventure qui ne nous prend pas par la main, est venu annoncer un portage sur Nintendo Switch 2 avec des premières images. Et l’on peut déjà noter une date de sortie, logée quasiment 1 an après sa sortie initialement.

Edge of Memories

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Midgar Studio a pu nous reparler brièvement d’Edge of Memories, son prochain action-RPG, même si aucune date de sortie n’est à la clé. On y suivra les aventures d’Eline, une jeune guérisseuse qui va voyager à travers un continent affecté par un étrange mal. Cette présentation a mis l’accent sur les mécaniques de traversées et sur l’exploration, avec des montures qui nous aideront à grimper sur les murs, tandis que nos compagnons libèreront le chemin. Les combats promettent aussi d’être assez dynamiques, et demanderont de remplir une jauge pour transformer Eline en quelque chose de plus puissant.

Session: Skate Sim

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One

Passage éclair pour le jeu de skate SESSION, qui est venu nous dire que sa mise à jour Throwdowns était maintenant disponible. Et il faut être attentif aux détails car si vous connaissez peu le jeu ou ne l’avez pas lancé depuis un petit moment, difficile de savoir quelles sont les nouveautés ici.

Curse of the Crimson Stag

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Rapide passage pour Daedalic, qui est venu donner des nouvelles de son walking-simulator . Anciennement nommé The Fading of Nicole Wilson, le titre horrifique est venu montrer quelques environnements tout en annonçant son nouveau nom, Curse of the Crimson Stag. Un changement motivé par un litige juridique, qui semble donc être désormais derrière One-O-Games.

Ravenswatch

Date : Automne 2026

: Automne 2026 Plateformes : Switch 2 (déjà disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)

Ravenswatch se porte très bien et est prêt à accueillir sa nouvelle mise à jour le 27 mai prochain. Intitulée Songs of Thieves, elle proposera de nouvelles activités avec des ennemis inédits pour rendre l’expérience encore plus complète qu’elle ne l’est déjà. Le tout avant d’arriver sur Switch 2, avec un portage prévu à l’automne 2026.

Tour de France 2026

Date : 4 juin 2026

: 4 juin 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Cyanide n’a pas que son Dracula: The Disciple dans les tuyaux, puisqu’il n’échappe pas à la série Tour de France. Le studio revient avec un nouvel épisode sur Unreal Engine 5, qui apportera notamment des conditions météorologiques différentes qui devraient rendre les courses un peu plus imprévisibles.

Endurance Motorsport Series

Date : Eté 2026

: Eté 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Le jeu Endurance de KT Racing semble avoir de solides bases pour devenir une référence dans le genre. Enfin, à condition que Nacon ne vienne pas licencier la majeure partie de son équipe, comme cela semble être le cas (sympa l’ambiance pour ce direct ?). Quoi qu’il en soit, le jeu de course est venu présenter l’un de ses circuits exclusifs, le tracé de Galeao au Brésil, imaginé par les développeurs. Avec ses 4,53 km et une majorité de virages rapides (et ses paraboliques), le circuit semble faire la part belle à la vitesse, comme on peut le voir à bord d’une Aston Martin. Le titre semble préciser sa période de sortie pour cet été.

Collaboration Revosim x Aston Martin

Et apercevoir une Aston Martin Vantage GT3 dans le trailer d’Endurance n’était pas anodin, puisque Nacon a annoncé une collaboration avec le constructeur britannique pour de nouvelles déclinaisons de son set-up de simracing. On découvre ainsi le premier volant taillé F1 pour le Revosim, avec notamment de nouveaux gants. D’autres add-ons ont été annoncés dans la foulée. L’ensemble est déjà disponible au prix de 799€ pour le kit complet, 149€ seulement pour les produits Aston (et on vous en reparlera bientôt, les ayant reçus à la rédaction).

Hunting Simulator 3

Date : Automne 2026

: Automne 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Hunting Simulator 3 repointe le bout de son museau en nous montrant de nouvelles images de son monde ouvert, basé sur le Colorado et le Texas, que vous arpenterez en compagnie de votre petit doggo. Un épisode qui aura droit à davantage d’armes et d’accessoires, avec un environnement plus vivant que jamais (enfin, avant de… vous voyez).

Gamme Revo

Rapide présentation d’une nouvelle gamme de manettes, avec trois nouveaux modèles pour la gamme Revo : Revo, Revo Pro et Revo Max, l’ensemble sous licence officielle Xbox. La Max sortira à la rentrée, tandis que les deux autres n’ont pas encore de fenêtre de sortie. Et quand on connait le savoir-faire de l’équipementier, on peut imaginer de nouveaux accessoires d’excellente qualité.

Werewolf: The Apocalypse – Rageborn

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Après un terrible Werewolf : The Apocalypse – Earthblood, Nacon retente sa chance avec la licence, mais cette fois-ci en confiant le projet au studio creā-ture (Session: Skate Sim). Werewolf: The Apocalypse – Rageborn promet d’être assez différent du jeu de Cyanide puisqu’il s’agira d’un action-RPG metroidvania en vue de dessus. Le jeu nous demandera de lutter contre l’entreprise Pentex en profitant des différentes formes du héros, pouvant passer de sa forme humaine à celle de loup, puis de loup-garou. Les niveaux sont conçus pour vous faire alterner entre ces formes, que ce soit lors de phases de plateformes ou durant les affrontements de boss, avec une forme de loup plus agile tandis que la forme humaine dispose d’armes à feu pour attaquer à distance, loin de la puissance brute au corps à corps du loup-garou. Le jeu est pour l’instant prévu pour 2027.

GreedFall II: The Dying World

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Oui, c’est assez osé de nous reparler de GreedFall II: The Dying World quelques jours après la fermeture de Spiders, surtout avec une bande-annonce qui met en avant les bonnes critiques de la presse sur le jeu. Cet élan de culot servait à introduire une nouvelle mise à jour permettant de découvrir la quête annexe de Péren, qui est comprise dans le pack deluxe du jeu et qui est disponible dès maintenant. Un week-end gratuit sur le jeu sera disponible du 13 au 17 mai.

The Mound: Omen Of Cthulhu

Date : 15 juillet 2026

: 15 juillet 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

On aurait pu imaginer une conférence qui se termine sur une annonce plutôt qu’une longue présentation d’un énième jeu multijoueur, et pourtant, c’est The Mound: Omen Of Cthulhu qui a fermé la marche. Le titre des Chiliens d’Ace Team (Clash Artifacts of Chaos) a (re)confirmé sa date de sortie, tout en présentant une expérience coopérative jouable jusqu’à 4 joueurs. Vous incarnez ici un groupe d’explorateurs partis à la recherche de richesses sur une île qui est loin d’être accueillante. Il faudra donc faire attention à bien choisir ses armes et à son environnement. On dit merci à l’enrobage Lovecraft qui lui donne un certain cachet, et surtout, une dimension psychologique qui promet d’apporter une réelle plus-value aux parties, sous couvert d’hallucinations et de paranoïa.

Voici ce qui a clôturé ce Nacon Connect à la drôle d’ambiance. Quelques belles annonces à surveiller, du gameplay, mais assez peu de dates de sortie concrètes, ce qui s’explique par la situation particulière que connait actuellement l’éditeur français. Reste que l’on restera un peu pantois de ne voir aucune prise de parole malgré la présence de certains studios fermés ou en péril, pourtant applaudis par des trailers mettant en avant les bonnes critiques.