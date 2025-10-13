Informations du récit

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Comptoir de Kamikawa

: Comptoir de Kamikawa Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Aucun

Trouver les provisions de Goemon

Au nord-est de l’Auberge de la Grue rouge et au nord du Bois de Sakuru de la Crête de Teshio se trouve le Comptoir de Kamikawa. Là-bas, cherchez-y un marchand habillé en vert. Il s’appelle Goemon et il propose des choses à vendre.

Tout du moins, il aimerait bien mais sa marchandise est coincée depuis quelques jours à un passage au nord-ouest. Évidemment, il vous dédommagera si vous l’aidez. Acceptez la mission.

Partez ensuite vers l’ouest en suivant la route principale jusqu’au repère. Vous voici à un carrefour où reposent les cadavres d’un cheval et d’un homme. Examinez l’homme et Atsu remarquera que la cargaison et des traces de pas s’étendent plus loin dans la neige.

Remontez la piste et, rapidement, vous serez pris d’assaut par trois archers perchés dans les arbres. Levez la tête et tuez-les à l’arc. Ouvrez ensuite le coffre et ramassez les épices à l’intérieur puis retournez voir Goemon.

Rapporter ses provisions à Goemon

De retour au Comptoir de Kamikawa, Goemon n’est plus là. Essayez d’interroger les autres marchands un par un. Tous nieront connaître Goemon. Et en interrogeant un homme bras croisés devant une porte, Atsu comprend que quelque chose se trame ici.

Une bombe va alors exploser et lancer une attaque par ces faux marchands. Tuez-les en maniant autant que possible l’arme qui vous donne l’avantage, puis allez voir Goemon dans la cabane.

Détachez-le et il avoue logiquement avoir commis l’erreur de s’installer dans ce comptoir suspicieux. Il vous quitte en vous donnant la récompense de 450 pièces et 4 aciers shinobi.

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits secondaires ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.