Le visage d’un maître – Ghost of Yōtei

Informations du récit

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Bosquet d’Ikidomari

: Bosquet d’Ikidomari Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Charme de détermination maladive

Tuer les ronin

Au nord des Montagnes de l’Iwor des Terres sauvages de Nayoro s’étend le Bosquet d’Ikidomari. En approchant d’une espèce de camp, vous remarquerez la présence de ronin, menaçant un civil. Vous pouvez lancer une Confrontation ou bien tenter d’être un peu plus furtif. En faisant face au camp, contournez par la gauche et éliminez le ronin en hauteur.

Profitez de votre avantage dû à votre position pour tirer à l’arc sur deux autres ronin, avant d’assassiner celui qui reste. Si tout se passe bien, vous n’aurez même pas à sortir le katana.

Une fois ces quatre ronin morts, allez libérer l’otage. Vous apprenez qu’il s’agit en fait d’un guérisseur, et qu’il voulait soigner les ronin atteints d’une maladie. Si vous avez complété le récit « Le visage d’un démon », Atsu fera le parallèle avec ce qu’elle a déjà pu voir.

Examiner le camp

Allez ensuite voir le guérisseur pour tirer au grappin sur une barrière et vous libérer le passage menant à l’intérieur. Faufilez-vous et fouillez les lieux, en commençant par un cadavre transpercé d’une lance.

Jetez un œil à la bassine remplie de bandages ensanglantés. Terminez par le petit coffre juste à côté, où le guérisseur vous amènera si vous ne l’avez pas déjà vu. À l’intérieur, vous trouverez un message lié à Kanemori, potentielle source des problèmes rencontrés dans ce camp.

Ce n’est pas suffisant pour savoir ce qui s’est réellement passé. Suivez le guérisseur jusqu’à un mur destructible. Laissez-le préparer de la poudre noire, puis appuyez sur le bouton affiché à l’écran pour déclencher une explosion.

Reculez et, une fois la brèche créée, allez explorer la suite du camp. Lisez le message sur le mur pour en apprendre davantage sur ce qu’ont fait les hommes de Kanemori.

Le guérisseur veut décidément une explication rationnelle. Suivez-le à nouveau et positionnez-vous au pied du mur pour le faire monter au niveau supérieur, avant qu’il ne vous hisse à votre tour.

En haut, allez fouiller la tente sur la gauche pour ouvrir un coffre. À l’intérieur repose le Charme de détermination maladive. Lisez ensuite, en face, le rouleau posé sur une étagère afin de connaître la localisation de la dépouille de Kanemori.

Encore une fois, si vous avez déjà effectué la quête « Le visage d’un démon », Atsu mentionnera ce qu’elle a vécu aux Cavernes de Meiro, au nord-est de la région. Sinon, c’est là que vous attend la suite de l’histoire de Kanemori.

Le guérisseur estime alors qu’il n’a plus rien à faire ici, et refuse de croire que tout ceci fut l’œuvre d’une malédiction. Il vous quitte dans la foulée, ce qui termine ce récit.

