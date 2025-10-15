Informations du récit de sensei

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Auberge de la Grue rouge

: Auberge de la Grue rouge Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « La honte du kusarigama »

: Avoir terminé le récit de sensei « La honte du kusarigama » Récompense : Skin Sentier de fleurs pour shamisen

Tuer le Kitsune

Consécutivement à la résolution à la quête de sensei « La honte du kusarigama », ce récit se lance. Concrètement, il faut totalement libérer la Crête de Teshio de l’emprise du Kitsune et des Neuf-Queues. La première étape est claire et précise : il faut tuer le Kitsune, ce qui signe la fin de la quête principale « Le destin du Kitsune ».

Soluce de la quête « Le destin du Kitsune » (en cours)

Libérer les fermes d’Hana

Un autre volet important de la libération de la Crête de Teshio concerne les fermes d’Hana. Cinq fermes sont occupées par les Neuf-Queues et Hana, elle-même fermière, se bat contre eux. Aidez-la et non seulement vous ferez avancer ce récit, mais en plus vous obtiendrez les kunaï comme arme d’action rapide.

Nettoyer les cinq repaires des Neuf-Queues

Dernier objectif, et pas des moindres, vous devez nettoyer tous les repaires occupés par les Neuf-Queues et les autres zones signalées en rouge sur la carte. Notez que vous avez déjà dû libérer le Repaire des sources des congères et le Port de Soya dans le cadre du récit « Le chemin du kusarigama ». Voici la liste des camps restants :

Repaire du fléau des neiges

Repaire de la grotte de glace à Nakajima

Repaire du cap d’Inari

Comptoir du croisement

Village déserté

Accéder à la plupart des repaires passent par l’exploration de sanctuaires où vous attendent des énigmes, et les autres camps se terminent comme ceux des autres régions. N’hésitez pas à jeter un œil sur notre guide des camps en utilisant la commande Ctrl + F pour trouver celui qui vous intéresse.

Parler à maître Enomoto

Une fois que ces trois conditions sont réunies, rendez-vous à l’Auberge de la Grue rouge. Entrez et allez au fond, droit devant vous. Enomoto est assis et attend votre venue. Parlez-lui.

Il se réjouit de la liberté dont il peut jouir vu de la défaite que vous avez infligée aux Neuf-Queues. Atsu et Enomoto trinquent à cette victoire, avant que le sensei n’invite notre héroïne à sortir pour revoir quelques têtes connues.

Dehors, commencez par parler à Hana pour savoir si les fermes restent hors de danger. Ensuite, allez parler à Oyuki.

Elle vous offrira la teinture de shamisen Sentier de fleurs et vous suggèrera de jouer quelque chose.

Juste à côté d’Oyuki, sur la gauche, adressez-vous à Shunpei, le petit garçon assis par terre. Atsu lui conseillera de profiter chaque jour de sa maman.

Enfin, terminez par Hachiro, debout à côté d’une lanterne. Il vous expliquera qu’il est impossible pour lui de retourner à son village, et qu’il devrait rester dans les parages.

Maintenant que vous avez parlé aux personnages de la zone, il est temps de jouer du shamisen pour tout ce beau monde. Asseyez-vous sur le tapis au pied de l’arbre au centre du jardin et jouez pour terminer ce récit.

