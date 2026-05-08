Resident Evil Requiem ajoute le mini-jeu Leon Must Die Forever dans sa dernière mise à jour

Après Dante, c’est Leon qui doit mourir

Vous pouvez dès à présent télécharger cette mise à jour de Resident Evil Requiem pour découvrir le mode « Leon Must Die Forever ». Celui-ci ne sera accessible qu’après avoir complété l’histoire principale du jeu, et vous placera dans les bottes de Leon dans des niveaux déjà visités pour y faire un carnage, en espérant survivre.

Vous y trouverez des variantes d’ennemis et des boss redoutables, avec des runs qui changeront à chaque fois puisque vous serez amenés à choisir des améliorations bonus en cours de route, dont des capacités uniques qui ne sont disponibles que dans ce mode de jeu. Vous devrez également réaliser le meilleur chrono, et donc construire le bond build pour aller plus vite. Plusieurs niveaux de difficultés sont également proposés pour les amateurs de défis.

Sachez aussi que cette mise à jour ne se contente pas d’ajouter ce mode inédit. Elle corrige plusieurs bugs et rend la DualSense plus agréable sur PC, avec le support des gâchettes adaptatives et du retour haptique.

Resident Evil Requiem est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Resident Evil Requiem.