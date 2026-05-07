Dracula: The Disciple transforme le mythe du célèbre vampire en un étonnant “Puzzlevania”

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Dracula: The Disciple promet une approche originale du célèbre univers vampirique avec un titre présenté comme un « Puzzlevania ». On y incarne Émile Valombres, un archiviste français souffrant d’une maladie incurable. Sa recherche d’un remède le conduit au cœur des montagnes de Transylvanie, dans le célèbre château de Dracula.

Votre tâche consistera à explorer le château et à réaliser de multiples expériences pour tenter de vous soigner. Cela passera aussi bien par l’alchimie que par des méthodes moins scientifiques, comme la sorcellerie. Expérimentation, logique et déduction promettent ainsi d’être au cœur du gameplay.

Au fil de ces expériences, Émile va se transformer en une entité surnaturelle lui conférant de nouvelles aptitudes. Vraisemblablement, celles-ci permettront de débloquer de nouvelles zones du château. À terme, les développeurs expliquent même que le fruit de ces recherches pourrait nous amener à devenir le propriétaire légitime du manoir.

Le titre du jeu prend ainsi tout son sens, puisqu’il semble que l’on devienne en quelque sorte le successeur du célèbre Dracula. Le concept est assez prometteur avec une ambiance de recherche qui met volontairement l’action de côté. Toutefois, ces premières séquences de gameplay, encore assez courtes, ne permettent pas réellement de juger l’ensemble de l’expérience, notamment en ce qui concerne la qualité des énigmes. On espère donc en voir plus prochainement.

Dracula: The Disciple arrivera en 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X and Series S.