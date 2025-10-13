Informations du récit

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Phare de Sarufutsu

: Phare de Sarufutsu Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Autel de réflexion

Rejoindre le phare de Sarufutsu

Au nord-est de la Crête de Teshio se dresse le Phare de Sarufutsu. Il s’agit du point de départ de ce récit et une énigme vous attend dès votre entrée à l’intérieur.

Sur votre droite, il y a deux autels. Tournez le premier pour qu’il regarde vers la gauche, et tournez le deuxième pour qu’il tourne sa tête vers la droite. Vous débloquerez la statuette que se trouve entre les deux. Ramassez-la et placez-la sur un des deux socles à côté de la porte.

Passez du côté gauche de la pièce et tournez les autels de la même manière que du côté droit. Autrement dit, les deux autels doivent regarder la statuette. Cette dernière sera ainsi débloquée, et vous n’aurez plus qu’à la poser sur un socle pour déverrouiller la porte.

Explorer le repaire des Neuf-Queues

Poussez cette porte et vous serez à présente dans le Repaire du camp de chasse. Tournez la tête sur la droite et commencez un petit parcours de plateforme. Sautez au grappin sur une branche pour atterrir sur une plateforme en face.

Continuez de faire le tour du rocher tout en descendant sur la gauche, via des petits sauts sur des planches. Vous ne tarderez pas à pénétrer véritablement dans le repaire.

Examinez les corps pour constater que la cause des meurtres n’est pas forcément humaine. Quelques mètres plus loin, un renard est enfermé dans une cage. Libérez-le et suivez-le. Soudain, Atsu aperçoit, en hauteur, un ours, probablement le responsable de la tuerie.

Continuez de suivre le renard et celui-ci ira se faufiler dans un trou. Montez à l’échelle juste à côté pour passer au niveau supérieur, puis marchez sur une corde et grimpez aux prises rocheuses au bout du chemin pour vous hisser finalement à un tronc à grappin.

Explorer le refuge du bosquet

En haut, avancez jusqu’à une ouverture. Passez à travers et vous débarquerez dans le Refuge du bosquet. Vous voici littéralement dans un petit paradis animalier, où vous pouvez caresser plein d’animaux. Continuez de suivre le renard et sautez sur des planches pour passer de l’autre côté.

Un ourson va alors s’approcher. Suivez-le et il vous mènera jusqu’à l’ours aperçu plus tôt. Soudain, une femme se manifeste. Elle a été retenue ici pour apprendre aux shinobis à se fondre et évoluer dans la nature. Puis, tout a dégénéré avec l’attaque sur l’ourson.

L’habitante vous demande ensuite de prendre soin des renards, qui viendront trouver refuge ici. D’ailleurs, lorsque vous aurez complété tous les terriers de renards, vous débloquerez un masque en vous adressant à la gardienne de ces lieux. Terminez le récit en quittant le bâtiment par la droite.

Le daim vous amènera devant le mécanisme qui vous mènera à l’autel de réflexion. Actionnez-le en forme de renard, montez à l’échelle fraîchement apparue et, tout en haut, vous trouverez l’autel devant lequel vous n’aurez plus qu’à prier.

