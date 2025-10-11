Informations du récit

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Croisée du cairn

: Croisée du cairn Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Armure de la Libellule

Rencontrer Daijiro et le retrouver à l’auberge du Repos d’Huranui

À l’entrée de la région des Monts Tokachi, lorsque que vous venez des Prairies de Yōtei, suivez la rivière pour tomber sur la Croisée du cairn. Vous verrez une dispute entre deux hommes.

Parlez à l’un d’eux et vous apprendrez qu’une prime est sur sa tête. Désespéré, il vous demande de le tirer de là en vous promettant une armure. D’abord perplexe, Atsu accepte, et le chasseur de prime fuit.

Daijiro vous apprend alors que l’armure n’est pas là, et vous demande de le rejoindre à l’Auberge du Repos d’Huranui. Allez sur place et parlez-lui.

Alors qu’Atsu insiste sur l’armure, Daijiro souhaite miser sur une partie de zeni hajiki. Il promet toujours l’armure, mais vous voilà parti pour jouer.

Une fois la victoire acquise, Daijiro semble à nouveau esquiver la remise de l’armure en fuyant à travers la fenêtre. Il est rapidement rattrapé en bas par des chasseurs de prime. Malgré les doutes sur la confiance que vous pouvez lui accorder, Daijiro vous supplie de le sauver.

Sauver Daijiro

Se lance ensuite une Confrontation alors que le bougre se fait enlever. Réussissez-la puis tuer les autres ronin. Atsu se saisira du dernier survivant pour demander où a été emmené Daijiro. C’est dans un camp près de la cascade que vous allez vous rendre.

Rendez-vous loin au nord, près de l’inscription « Rivière Nupur » sur la map, pour tomber sur le camp en question. Vous pouvez tenter une approche discrète pour éliminer au moins quelques adversaires discrètement. Sinon, lancez une Confrontation pour éliminer gratuitement un ennemi ou deux.

Soyez prêt en tout cas à affronter pas mal de ronin dont quelques archers. Une fois le ménage fait, allez détacher le pauvre Daijiro.

Le problème, c’est que ses ennuis ne sont pas terminés. Atsu décide alors d’allumer un feu pour attirer les derniers chasseurs à ses trousses. Daijiro vous raconte la vérité sur l’armure et sur son identité.

Atsu termine la conversation en décrivant le plan à suivre. Elle se mettra en embuscade et attendra que Daijiro dise « sous l’érable » pour passer à l’action. Les hors-la-loi de Saito vont alors débarquer, et Daijiro ne va pas tarder à donner le signal.

À ce moment-là, remarquez que trois ennemis vont vous tourner le dos. Si vous disposez de l’assassinat à la chaîne, régalez-vous. Enchaînez avec le cri de l’onryo s’il est chargé, puis éliminez les ennemis restants.

Allez ensuite voir comment va Daijiro. Ce dernier vous promet que, cette fois, c’est la bonne : l’armure vous attend à l’Auberge du Repos d’Huranui.

Retrouver Daijiro à l’auberge du Repos d’Huranui

De retour à l’Auberge du Repos d’Huranui, parlez une dernière fois à Daijiro. Il ne vous a pas menti et a bien remis en état l’Armure de la Libellule, qui est désormais à vous. Daijiro vous adresse ses adieux, et Atsu enfile automatiquement sa nouvelle tenue. Cette dernière se spécialise dans le tir à l’arc. Il peut donc s’agir d’un build intéressant à distance.

