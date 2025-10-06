Le samouraï immortel – Ghost of Yōtei

Les Plaines d’Ishikari abritent un formidable château. Il fut construit à la demande d’un samouraï orgueilleux souhaitant tutoyer la prestance du mont Yōtei. Et pour adopter un style tout aussi exubérant, il fit forger une armure du même acabit. La nature a ensuite souhaité reprendre ses droits et a soufflé un vent terrible sur le château. Le seigneur décora alors celui-ci de carillons pour qu’une musique ne s’arrête jamais. Mais un incendie frappa son château, et l’homme survécut, obligé de supporter les conséquences de sa fierté jusqu’à ce que son armure finisse par être retirée. Dans ce nouveau mythe de Ghost of Yōtei, Atsu va justement tenter de se l’approprier.

