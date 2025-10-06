Informations de la quête mythique

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Repos du conteur

: Repos du conteur Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Armure de l’Immortel, 200 pièces

Chercher les carillons

Au nord de la Source de Nakagoya, elle-même au nord des Plaines d’Ishikari, vous apprendrez l’existence d’un mythe local en vous rendant au Repos du Conteur.

Ugestu vous y attend évidemment, et va vous raconter l’histoire du samouraï immortel, qui serait présent quelque part dans les plaines.

Les carillons évoqués dans le conte semblent être au cœur de ce mystère, et vous allez devoir les retrouver. Il y en a quatre disséminés aux quatre coins des Plaines d’Ishikari. Lorsque vous en aurez récupéré un, vous pourrez connaître la direction vers laquelle aller pour trouver le prochain.

Carillon #1

Le premier carillon est à quelques pas du Repos du Conteur. Après avoir écouté l’histoire d’Ugetsu, regardez vers le nord. Un ours est en train de renifler un cadavre. Tirez à l’arc pour ne pas risquer d’être touché. L’ours mort, allez au niveau du cadavre. Le carillon est accroché une branche. Ramassez-le.

Carillon #2

Un deuxième carillon se trouve au sommet d’une falaise dans la zone du Littoral de la mâchoire de pierre, au sud du « de » lorsque vous regardez la map. Vous verrez un corps pendu à un arbre.

Avec votre grappin, tirez sur la corde pour faire tomber le carillon. Hélas, il tombe plus bas dans les falaises. Près de vous, sur la droite, descendez des prises murales pour rejoindre le corps.

Ensuite, accrochez-vous au tronc un peu plus loin grâce au grappin. Descendez jusqu’au carillon et ramassez-le.

Carillon #3

Vers le nord-ouest de la région, et au niveau de la Rivière Rumoi, cherchez un arbre isolé au milieu de la rivière. Un homme est en train de fouiller un cadavre possédant un carillon.

Parlez-lui et un rapide combat va se lancer. Tuez le bougre et n’oubliez pas de fouiller son corps pour obtenir le carillon.

Carillon #4

Un carillon vous attend légèrement au nord du « rc » de Source de Nakagoya lorsque vous regardez la map. Il est sur un cadavre au sommet d’un rocher.

Utiliser les carillons pour trouver le samouraï immortel

Maintenant que vous avez en votre possession les quatre carillons, rendez-vous au bord de la côte nord-ouest de la région. Partez du point d’intérêt Entraînement au shamisen et sortez le carillon pour vous indiquer la direction du vent à suivre. Vous verrez qu’elle vous mène à la pointe rocheuse en face.

Allez-y et faites le tour du grand arbre par la droite. Au bord de la falaise, un tronc vous attend. Accrochez-vous dessus au grappin et descendez. Poursuivez cette descente grâce à des prises rocheuses.

En bas, préparez-vous à glisser sur une pente, au bout de laquelle vous devrez passer à travers une ouverture. Vous voici dans une grotte. Franchissez le petit pont de bambous puis sautez au grappin pour arriver en face.

À présent, tournez-vous vers la prochaine plateforme. Sautez et accrochez-vous au tronc avec le grappin pour vous hisser. Franchissez un nouveau pont et effectuez un dernier saut au grappin.

Descendez grâce à un nouveau tronc puis passez à travers une ouverture au niveau du sol. Faites quelques pas supplémentaires et vous débarquerez dans une arène.

Battre le samouraï immortel

Allez au fond de la zone pour accrocher les quatre carillons aux quatre emplacements dédiés. Le samouraï va alors se manifester et vous provoquer directement en duel.

Le samouraï détient la particularité d’enflammer son arme et enchaîne avec des attaques bleues, de deux manières différentes. Faites des roulades donc en cas de brûlure. Le samouraï a aussi une attaque rouge au terme de laquelle il effectue un coup de pied. Un autre enchaînement attaque rouge-bleue-rouge avec coup de pied final est aussi assez dur à lire.

Le samouraï sortira aussi un bouclier, accompagné d’attaques rouges. Vous pourrez détruire ce bouclier avec le kusarigama, si vous l’avez.

Une fois le samouraï vaincu, fouillez-le pour récupérer l’Armure de l’Immortel et les éléments cosmétiques qui vont avec. La quête mythique se terminera après qu’Atsu a fini son compte-rendu auprès d’Ugetsu. Vous gagnerez 200 pièces de sa part.

Retrouvez des quêtes mythiques supplémentaires, les autres types de quête, ou encore les différents points d’intérêt et collectibles de Ghost of Yōtei sur notre guide complet du jeu.