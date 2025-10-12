Informations du récit

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Husko Kotan

: Husko Kotan Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Chapeau Jingasa écarlate (exploration), Tenue pour Sitturaynu

Retrouver huci à Husko Kotan

Ce récit peut se lancer dès vos premiers pas dans les Terres sauvages de Nayoro. Rappelons que vous y accédez en vous adressant à huci tout au nord des Monts Tokachi, au Bac central. C’est grâce à elle, d’ailleurs, que vous avez pu traverser.

Retrouvez-la ensuite à Husko Kotan dans les hauteurs du village, en train de discuter avec son fils. Parlez-lui pour lancer le récit. Elle souhaite traquer des criminels et Atsu ne va pas laisser une vieille femme s’aventurer toute seule dans ce genre de péripéties. Vous la retrouverez légèrement au sud-est, derrière les chutes de Nayoro.

Sur place, parlez-lui pour déclencher la suite et suivez-la tout en discutant. Au bout de quelques pas, une dénommée kaeka vous rejoint.

Suivre huci et kaeka

Vous arriverez ensuite à une maison dans la zone du Bois de l’Iwor. Atsu va aller interroger le mari de kaeka. Vous le trouverez de l’autre côté du pont en bois.

Il vous expliquera ce qu’on lui a volé. huci vous appelle juste après pour vous montrer quelque chose. Suivez-la dans la maison pour chercher des éventuelles traces de vol.

Chercher des indices dans la maison de kaeka

À l’intérieur, examinez tout de suite sur la droite l’espèce d’outil, puis le support de vêtement dans un coin de la pièce. Retournez voir huci et sortez pour aller poser de nouvelles questions à kaeka.

Elle vous dira alors que les vêtements volés sont des attus, destinés à protéger la personne qui en porte un. Atsu conclut que les auteurs du vol ne sont pas des aïnous, et elle va pouvoir les traquer grâce au fait qu’ils aient piétiné de l’écorce gluante.

Suivre huci et suivre la piste de bandes d’écorce

Atsu souhaite ensuite parler à huci, mais elle est déjà partie dans la forêt. Courez-lui après et glissez la pente pour la rejoindre. huci vous montre les bandes d’écorce, signe que les voleurs sont passés par là.

Suivez la piste des bandes d’écorce jusqu’à la prochaine. huci conclura alors qu’il y a deux hommes impliqués. Poursuivez votre traque et vous allez finir par tomber devant leur cheval.

huci suggère de se séparer pour maximiser les chances de les trouver. L’aïnoue va suivre le chemin traditionnel tandis qu’Atsu va explorer plus bas. Vous glissez donc une pente. En bas, marchez sur l’arbre couché puis escaladez les prises rocheuses pour progresser.

Après un petit saut depuis une branche, vous voici sur une plateforme. Tournez la tête à gauche et bondissez sur les prises rocheuses un peu plus loin. Soignez-vous si voua avez perdu de la vie.

Hissez-vous puis, au lieu d’avancer, allez sur la gauche pour monter de nouvelles prises. Tout en haut, vous arrivez à un petit camp abandonné. Dans le coffre de gauche, vous trouverez un jingasa écarlate, un chapeau.

Redescendez et allez au bout du pont offert par un tronc pour pouvoir sauter, sur votre gauche, sur d’autres prises. Suivez ensuite le chemin d’escalade et vous aurez rapidement des nouvelles de huci.

Reprenez votre parcours de plateforme sur deux branches consécutives puis sautez au grappin vers une branche. Arrivé en face, faites un peu de grimpette et entrez dans une petite grotte pour finalement vous faufiler à travers une ouverture.

Atsu tombe sur des cadavres de loups, tandis que huci semble avoir repéré les voleurs. Partez donc immédiatement la rejoindre en grimpant sur une paroi rocheuse. Suivez les traces de sang jusqu’à une pente glissante.

Descendez la pente, une cinématique se lance et vous voyez un homme apeuré. huci a deviné que lui et sa femme attendaient un enfant, et ses paroles finissent par l’apaiser.

Vous voici revenu au kotan en compagnie de huci. Malgré son imprudence, la vieille femme a estimé avoir rempli son devoir.

Elle finit par offrir également à Atsu la Tenue pour Sitturaynu, une nouvelle « armure » pour Atsu, et l’invite même à partager un repas, l’objet du prochain récit « Le poids de notre fardeau ».

