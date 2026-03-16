The Seven Deadly Sins Origin | Guide Complet

Guide The Seven Deadly Sins Origin

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur The Seven Deadly Sins Origin. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ The Seven Deadly Sins Origin

Pour tout savoir sur le jeu, voici les questions régulièrement posées sur The Seven Deadly Sins Origin. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation The Seven Deadly Sins Origin

The Seven Deadly Sins: Origin est un action RPG en monde ouvert basé sur l’univers de Seven Deadly Sins. Le jeu met en scène Tristan et propose une histoire originale dans une Britannia touchée par une collision du temps et de l’espace. il s’inspire effectivement de la vague « Genshin Impact » avec des personnages à explorer, un grand monde à explorer, de nombreuses énigmes environnementales, et des contenus régulièrement ajoutés au fil du temps.

Quand et où sort The Seven Deadly Sins Origin

Le titre sort le 16 mars 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et le 23 mars sur mobile, iOS et Android.

Est-il nécessaire de connaître le manga ou anime pour y jouer ?

Non, pas du tout. The Seven Deadly Sins Origin propose une histoire originale qui n’est ni une suite, ni une continuité du manga de Nakaba Suzuki ou son adaptation en anime. Cependant, il est vrai de dire qu’avoir quelques connaissances peut faciliter l’appréhension de l’univers, notamment pour comprendre qui sont les personnages ou certains événéments. Mais le jeu vous laissera découvrir tout cela à votre rythme.

The Seven Deadly Sins: Origin est-il un monde ouvert ?

Oui. Le jeu est présenté officiellement comme un RPG en monde ouvert, avec exploration de Britannia, quêtes, combats et zones à découvrir librement.

Que fait-on dans le jeu ?

Le jeu mélange exploration, combats, composition d’équipe et activités secondaires. Il y a également des métiers et autres activités secondaires, comme la pêche, la cuisine, sans oublier la recherche de ressources, l’exploration de donjons et de nombreux secrets à trouver un peu partout dans le monde.

Est-ce qu’il y a plusieurs personnages jouables ?

Oui, plusieurs héros sont disponibles, chacun ayant ses propres compétences.

The Seven Deadly Sins Origin est-il gratuit ?

Oui, c’est bien un free-to-play, donc téléchargeable gratuitement. Il inclut cependant des achats intégrés en option, mais qui peuvent faciliter votre progression, notamment avec un système de récompenses aléatoires, autrement dit, des mécaniques proches du gacha.

A partir de quel âge peut-on jouer à The Seven Deadly Sins Origin

Le jeu est PEGI 12 et les mécaniques sont plus faciles à comprendre. L’aventure peut même être assez aisément être commencée plus jeune. Cependant, le jeu intégrant des achats in-game, notamment des récompenses aléatoires, il est tout de même préférable d’y jouer sous surveillance ou destiné à un public plus averti.

The Seven Deadly Sins Origin peut-il être joué en solo ?

Oui, absolument, vous pouvez jouer en solitaire au titre. Il est même d’ailleurs tout à fait possible de tout faire seul, sans avoir l’aide d’autres personnes. Notez tout de même que la coopération peut vous faciliter certains passages, et même, certaines énigmes environnementales.

Est-ce qu’il y a du multijoueur ?

Oui, avec de la coopération en ligne et une dimension sociale.

The Seven Deadly Sins: Origin a-t-il du cross-play ?

Oui, le cross-play est bien disponible au lancement, nécessitant de se connecter avec son compte NetMarble.

The Seven Deadly Sins: Origin est-il disponible sur PS4, Xbox ou Nintendo Switch ?

Non, le titre n’est pas disponible sur ces plateformes, et il semble que rien ne soit prévu pour celles-ci. Il est même assez certain que le jeu ne sortira jamais sur PS4 ou Switch première du nom. En fonction du succès, on peut imaginer un portage plus tard sur Xbox Series et/ou Switch 2 mais il ne faut pas espérer quoique ce soit pour l’instant.

Combien d’heures faut-il pour finir The Seven Deadly Sins: Origin ?

Pour l’instant, aucune information sur la durée de vie, le jeu étant récent et pas encore testé. Mais on peut imaginer plusieurs dizaines d’heures, sachant que le contenu sera alimenté au fur et à mesure.

En bref