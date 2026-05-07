The Mound: Omen of Cthulhu – le jeu de survie/horreur en coopération fait le plein de gameplay et dévoile sa date de sortie

Dans la jungle, terrible jungle…

Imaginez récolter des trésors avec un groupe de quatre explorateurs dans un endroit que vous ne comprenez pas vraiment. C’est le pitch de The Mound: Omen of Cthulhu, qui se présente comme un jeu d’horreur coopératif à la première personne. Le but du jeu est de vous enfoncer dans une jungle luxuriante, d’y dénicher des trésors, de survivre et de revenir sain et sauf avec votre butin.

Les développeurs expliquent que cette jungle existe depuis des temps immémoriaux et qu’elle ne semble pas vouloir de vous en ces lieux. Dans la session montrée en exemple, Edmundo Bordeu nous explique qu’il est possible de se scinder en deux groupes dans les premières zones, bien moins dangereuses que les suivantes.

Durant votre chasse aux trésors, des ennemis viendront vous barrer la route. Plusieurs armes pourront être maniées, comme le pistolet, une arme très puissante mais disposant de ressources limitées (poudre et balles) et produisant un bruit important risquant de réveiller de nouveaux dangers dans la jungle.

À mesure que vous vous enfoncez dans cet environnement hostile, la folie devient de plus en plus forte et brouille votre perception de la réalité afin de mieux vous leurrer. L’un de vos alliés pourra ainsi prendre l’apparence d’un monstre hideux à vos yeux. Bien que le travail d’équipe soit au cœur des affrontements, faire parler les armes ne sera pas toujours la meilleure solution, car le jeu rappelle constamment que la survie reste la priorité. Ramener des trésors à votre base en un seul morceau sera ainsi vivement encouragé, quitte à laisser un ami sur le carreau.

Comme pour Cthulhu: The Cosmic Abyss sorti récemment chez Nacon, l’univers de Lovecraft semble réussir à l’éditeur et il faut bien avouer que The Mound: Omen of Cthulhu nous intrigue en plus d’afficher un rendu graphique assez propre.

The Mound: Omen of Cthulhu sortira le 15 juillet sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une démo sera bientôt disponible.