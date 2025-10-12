Informations du récit

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Campement des deux frères

: Campement des deux frères Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Charme de ténacité

Suivre le frère

Depuis l’Auberge de la Grue rouge de la Crête de Teshio, allez au sud-est et traversez la Rivière Teshio. Vous arriverez au Campement des deux frères.

Approchez et un homme vous demandera si vous avez vu son frère, Tadakichi, qui aurait visiblement disparu. Il est en effet parti chercher du bois dans la forêt mais n’est toujours pas revenu. Contre une récompense, il vous demande d’aller le retrouver.

Acceptez et vous voilà partis tous les deux vers la forêt. Assez rapidement, vous allez être pris en embuscade par des Neuf-Queues. Faites attention à l’habitant, il sera éventuellement la cible d’attaques adverses, auquel cas vous devrez vous focaliser sur l’assaillant.

Une fois les Neuf-Queues vaincus, reprenez votre route. Au bout de quelques mètres, le frère tombe sur un corps, en espérant que ce ne soit pas son frère. Examinez le corps et, heureusement, il ne s’agit pas de Tadakichi.

Hélas, ce cadavre était surtout l’objet d’une nouvelle embuscade des Neuf-Queues. Comme tout à l’heure, gardez un œil sur le PNJ et éliminez petit à petit les forces ennemies. N’oubliez pas les archers perchés en hauteur, à prioriser pour être tranquille.

Sauver le frère cadet

Après ce deuxième combat, repartez pour arriver, au bout de quelques mètres, au Village abandonné. Tadakichi est ici, mais d’autres Neuf-Queues également. Vu que vous avez l’avantage de la surprise, vous pouvez soit lancer une Confrontation, soit tenter d’éliminer tout ou partie des ennemis de la zone de manière discrète.

En ce cas, servez-vous des hautes herbes et du kusarigama, si vous avez la compétence, pour éliminer silencieusement. Tadakichi est surveillé par une brute vers le centre de la zone, donc essayez de terminer par elle.

Dès que tout le monde est mort, allez voir Tadakichi pour le sauver. Malheureusement, il souffre beaucoup et, après avoir été amené dans une maison pour être soigné, il finit par succomber à ses blessures.

Le frère aîné vous offre alors son Charme de ténacité, comme pour faire perdurer le souvenir de Tadakichi. Ce dernier est ensuite enterré et Atsu vient se recueillir, ce qui signe la fin du récit.

