Où sont les lieux spéciaux où s’incliner ?

Lorsque l’on parle des lieux spéciaux de Ghost of Yōtei, il est question de points bien précis du monde ouvert, indiqués par un panneau en bois. Ce panneau vous invite à vous incliner en glissant le doigt vers le bas du pavé tactile, afin de déclencher une petite animation, le plus souvent avec la faune d’Ezo.

Toutefois, il n’y a pas que les panneaux qui comptent comme des lieux spéciaux. Des statues, fresques et autres localisations symboliques en font également partie. S’incliner devant 10 lieux spéciaux vous donnera le trophée 🏆 Communion avec la nature. Il y a plus que 10 lieux dans tout le jeu, mais avec notre liste, vous pourrez débloquer le trophée sans avoir à en chercher davantage.

Emplacement des lieux spéciaux

Voici une liste non exhaustive des lieux spéciaux dans le monde de Ghost of Yōtei. Rappelons-le, il faut s’incliner devant le panneau, ou jouer du shamisen, pour valider l’interaction.

Lieu spécial #

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Maison d’enfance

Rendez-vous tout simplement à la Maison d’enfance d’Atsu, dans les Prairies de Yōtei. Placez-vous devant la tombe de ses parents et interagissez. Atsu dira « Je suis là. » en guise de confirmation d’action réussie.

Lieu spécial #

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Sanctuaire du repos ambré

Rendez-vous au Sanctuaire du repos ambré, dans le coin ouest des Monts Tokachi. Au lieu de mener l’ascension qui mène jusqu’au sommet, dirigez-vous vers l’immense cascade. Presque au pied de cette cascade, dans l’eau, un panneau de lieu spécial est planté au bout d’un rocher. Interagir avec fera apparaître plein de poissons.

Lieu spécial #

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Au sud des Collines de Cukpet

Tout au sud de la région des Terres sauvages de Nayoro et des Collines de Cukpet, longez le bord de la rivière pour trouver un petit campement abandonné, avec un grand arbre. Au pied de cet arbre se trouve le panneau de lieu spécial. En signe que l’action sera validée, des feuilles vont se mettre à voler.

Lieu spécial #

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Ferme d’Hana des Bois de Sakuru

Dès votre arrivée dans la région de la Crête de Teshio, vous trouverez la Ferme d’Hana au sud-ouest des Bois de Sakuru. Quelques pas à l’ouest de cette ferme, des statues de grenouilles forment une sorte de demi-cercle. Au pied de la plus grosse statue est planté le panneau de lieu spécial. Interagissez et plein de grenouilles sauteront vers vous.

Lieu spécial #

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Bois de Sakuru

Au sud de la région de la Crête de Teshio, et dans la zone des Bois de Sakuru, un rocher émane d’un petit étang. Au bout de ce rocher se trouve un panneau de lieu spécial. Des poissons sauteront dans tous les sens pour signaler que l’action est validée.

Lieu spécial #

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Temple Seian-ji

Rendez-vous dans le coin ouest de la Côte d’Oshima pour y trouver le Temple Seian-ji, après une petite ascension. Un premier panneau de lieu spécial vous attend sur la gauche, devant la cascade. Plein de libellules se mettront à voler pour signaler que l’action est validée.

Lieu spécial #

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Temple Seian-ji

Dans la zone du Temple Seian-ji, à la Côte d’Oshima, un panneau de lieu spécial vous attend au bord de la falaise et près d’une chute d’eau, côté est. Un petit oiseau va se poser sur le panneau pour montrer que l’action est validée.

Lieu spécial #

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Temple Seian-ji

Arrivé dans la zone du Temple Seian-ji à la Côte d’Oshima, entrez à l’intérieur du temple. Devant la grande statue dorée, inclinez-vous ou jouez du shamisen. Il n’y a pas de panneau, mais il s’agit bien d’un lieu spécial.

