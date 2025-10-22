Appel de la chasse – Ghost of Yōtei

Tout ne se passe pas très bien pour Atsu, loin de là. Certes, elle a franchi un pas de plus dans sa quête visant à éradiquer les Six de Yōtei, mais à quel prix. Jubei et Oyuki sont introuvables, et Kiku est à la fois triste et enragée de la situation. Notre héroïne l’a au moins mis en sécurité à sa maison d’enfance pour pouvoir entamer les recherches. À présent, direction le mont Yōtei pour y retrouver Hanbei, un personnage que vous avez croisé au début de votre aventure dans Ghost of Yōtei.

