Retourner voir Hanbei au mont Yōtei

Consécutivement à la fin de la quête « L’heure du jugement », le Chapitre III, le dernier, se lance. Désespérée, Atsu compte bien trouver une piste de recherche en allant retrouver Hanbei, au mont Yōtei. Le chemin est le même que pour « L’art du double katana ».

Devant l’entrée du sentier de montagne, faufilez-vous à travers l’ouverture. L’avantage, c’est qu’une grosse partie de l’escalade ne sera pas à refaire. Vous réapparaîtrez en effet à quelques dizaines de mètres de la maison d’Hanbei.

Remettez-vous en route en suivant le même parcours d’escalade qu’à votre premier passage afin de rejoindre Hanbei. Profitez-en même temps de la musique.

Au terme de votre session de plateforme, vous tombez, comme prévu, sur Hanbei. Le temps d’une ellipse, Atsu lui raconte tout, non sans désespoir. Hanbei trouve alors les bons moments pour ressaisir notre héroïne.

Peu importe ce que vous répondez lorsque vous aurez le choix entre deux options de dialogue, Atsu abordera le sujet de l’Araignée. Hanbei lui conseille alors de se rendre là où il enterrerait le Dragon. Atsu l’avait justement entendu mentionner un cimetière des monts Tokachi. Elle remercie alors Hanbei, qui lui donne un dernier conseil avant qu’elle ne parte.

Trouver l’Araignée

En redescendant du mont Yotei, Atsu croise la louve, prête à reprendre la chasse. Et celle-ci continuera du côté des Monts Tokachi, donc. Plus précisément, dirigez-vous à l’ouest de la région, du côté du Site funéraire des Plaines d’Ohara.

Entrez dans le site funéraire et examinez, au fond de la zone, examinez la tombe pour apprendre qu’il y a eu un autre membre de la famille Saito. Ensuite, revenez légèrement en arrière et cachez-vous derrière quelques pierres tombales.

L’Araignée va alors, comme prévu, rendre visite à son frère. Atsu se montre donc et exige des informations sur Jubei et Oyuki. Vu ce qu’elle a fait à son frère, l’Araignée n’est pas vraiment disposé à obéir.

Atsu demande alors qui repose au pied de l’autre tombe, et l’Araignée lui explique qu’il s’agit de sa sœur, morte alors qu’elle était bébé. Rien qui justifiait la mort de sa famille, selon Atsu.

Mais c’en est trop pour l’Araignée, qui dégaine son pistolet et s’enfuit. Suivez-le en glissant la pente au fond à droite du cimetière. L’Araignée se mettra à vous tirer dessus depuis l’entrée du Sanctuaire du repos ambré. Faites donc attention en vous approchant.

Il finira par escalader la montagne, comme vous avez peut-être déjà pu le faire dans le cadre de la récupération du charme au sommet. Suivez-le et restez caché derrière le rocher pour éviter son tir. Lorsque votre cible reprend la fuite, poursuivez en grimpant à des prises rocheuses.

Avancez jusqu’à avoir une hallucination impliquant Kiku puis continuez votre ascension. À un moment, l’Araignée vous lancera des bombes. Dans ce cas, attendez que les flammes disparaissent ou prenez un autre itinéraire.

Faites ensuite une petite session d’escalade via des prises rocheuses afin d’atteindre, plus haut, un torii.

Un peu plus loin, faites un grand saut pour atteindre l’autre côté, et au bout d’un escalier, vous êtes de nouveau pris pour cible par l’Araignée, qui se trouve tout au bout de la zone. Longez donc la gauche tout en restant caché derrière des rochers au moment d’un tir.

Avancez en escaladant une paroi rocheuse et en gardant un œil sur le comportement de l’Araignée. Continuez en effectuant un saut au grappin grâce à une branche et franchissez le reste de distance qui vous sépare avec votre cible. Esquivez les flammes et rejoignez la paroi au sommet de laquelle une illusion de Jubei vous attend.

Devant cette impasse, tournez la tête à droite et passez à travers l’ouverture. De l’autre côté, grimpez à l’echelle et courez après l’Araignée, qui n’est plus très loin.

Atsu va alors bondir sur sa cible, ce qui détourne son tir et entraîne une chute. En bas de la pente, l’Araignée n’a pas d’autre choix que de sortir son épée.

Boss : L’Araignée

Bien évidemment, l’Araignée est capable d’utiliser un canon court pour vous tirer dessus. Une attaque symbolisée par la couleur rouge. Il se servira également des attaques bleues, ainsi que d’une autre technique rouge où il racle son épée au sol. Avant d’enchaîner sur une autre attaque bleue.

Autre attaque rouge dans son escarcelle, un puissant coup d’épaule. L’Araignée pratique aussi un enchaînement peu commun et puissant : un coup de pied entraînant un désarmement, suivi d’un combo attaque rouge-attaque bleue.

De plus, il lui arrivera d’utiliser une lance, en sachant qu’il peut vous la lancer, ce qui désarme. Mais s’il se bat avec, sortez vos doubles katanas.

Une fois sa barre de vie réduite à zéro, l’Araignée implore Atsu de l’achever. Elle donne alors un ultime coup de sabre, mais sans le tuer. Elle a juste ce qu’il faut de sang pour rayer son nom sur sa ceinture.

Face à ce geste, l’Araignée décide alors d’aider Atsu à atteindre son frère et Oyuki. Il l’attendra au Bac central, au nord de la région. Étonnée face à ce choix, l’Araignée lui répond qu’il n’est plus rien aux yeux de son père. Vous gagnez le trophée 🏆 L’Araignée.

Atsu revient ensuite à sa maison pour prendre des nouvelles de Kiku et lui annoncer qu’elle est désormais en mesure de retrouver Jubei et Oyuki. Kiku s’excuse alors pour lui avoir qu’elle ne semait que la mort, mais notre héroïne répond avoir pu évoluer grâce à ses paroles.

La petite retrouve l’espoir de voir sa famille de nouveau réunie, ce qu’Atsu va tenter de concrétiser dans le prochain et dernier sous-chapitre du jeu, « La dernière chasse de l’onryō« .

