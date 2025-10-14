La rédemption de l’ōdachi – Ghost of Yōtei

Afin de poursuivre son entraînement, Atsu a semé le trouble dans les forces des frères Saito, en libérant des camps et en tuant des cibles privilégiées. Une entreprise suggérée par maître Yoshida, qui lui a promis de lui apprendre d’autres secrets liés à l’ōdachi. Maintenant que ces objectifs sont remplis, Atsu peut donc bénéficier de cet enseignement. C’est l’objet de ce nouveau récit de sensei de Ghost of Yōtei.

Jaquette de Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
ps5

Date de sortie : 02/10/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

