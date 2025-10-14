Informations du récit de sensei

Région : Monts Tokachi

Emplacement : Dojo de maître Yoshida

Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « Le chemin de l'ōdachi »

Récompense : Technique Pourfendeuse de montagnes pour l'ōdachi, Trophée 🏆 La voie de l'ōdachi

Parler à maître Yoshida

À l’instant où les objectifs du récit de sensei « Le chemin de l’ōdachi » sont complétés, retournez voir maître Yoshida à son dojo. Le voici prêt à vous apprendre de nouvelles choses au sujet de l’odachi. Suivez-le jusqu’à l’intérieur du dojo.

Observez ensuite les parchemins de droite à gauche, et alors que Yoshida vous donne les instructions, Atsu préfère la pratique à la théorie. Sortez et allez jusqu’à la zone de combat pour tester le nouveau coup.

L’ōdachi en main, appuyez sur les boutons indiqués à l’écran pour déclencher une puissante attaque tournoyante. Refaites la manipulation deux fois pour maîtriser la technique. Yoshida vous invitera ensuite à boire du saké.

Allez allumer un feu juste à côté et assistez à une petite conversation entre Atsu et Yoshida. Soudain, vous entendez du mouvement près de votre position.

Levez-vous, sortez votre longue-vue et regardez les chevaux en contrebas, direction est-sud-est. Remontez ensuite vers l’est, pour apercevoir des marchands, à l’arrêt cette fois. Enfin, juste au-dessus, des hommes de Saito sont en position.

Les ennemis vont se mettre à exécuter des tirs de bō-hiya vers vous. Prenez vos jambes à votre cou, montez sur votre cheval et descendez la colline pour rejoindre vos assaillants.

Battre les soldats de Saito

Vous aurez à affronter pas mal de brutes, dont trois tireurs de bō-hiya. Évidemment, utilisez de préférence votre l’ōdachi contre eux et testez votre nouvelle technique. Ne négligez pas non plus les autres adversaires, entre porteurs de lance, tireurs ou encore manieurs de doubles faucilles.

Une fois la menace complètement écartée, Yoshida et Atsu échangeront compliments et marques de respect, et vous obtiendrez le trophée 🏆 La voie de l’ōdachi.

Le maître réserve tout de même à Atsu une ultime leçon qu’il acceptera de lui donner quand elle aura pleinement maîtrisé l’ōdachi. Il s’agira du cœur du récit de sensei « La dernière leçon de maître Yoshida ».

