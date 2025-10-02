Résoudre les casse-têtes

Bien que l’on retrouve les collectibles de Ghost of Yōtei dans chacune des régions, les boîtes casse-têtes sont exclusives à la région de la Crête de Teshio. On les trouve dans 90% des cas soit au pied d’un autel de réflexion d’une zone occupée ou d’un repaire des Neufs-Queue, soit sur un Autel du Kitsune.

Pour les résoudre, il faut déplacer des taquets noirs et certaines faces de la boîte de sorte que le couvercle du haut soit déverrouillé. Parfois, quelques mouvements suffisent, et d’autres fois la solution demande un peu plus de manipulations. À l’intérieur, vous y trouverez quelques récompenses fixes, comme des charmes ou un masque. Mais la plupart du temps, il peut s’agir d’une ressource, d’argent, de pièces ou carrément de fragments de carte du voyageur, selon l’avancée de votre exploration.

Liste et emplacement des boîtes

Retrouvez ci-dessous la liste et l’emplacement des 12 boîtes casse-têtes de la Crête de Teshio.

Boîte intéressante

Emplacement : Comptoir du croisement

: Comptoir du croisement Contenu : Charme de l’adversaire méfiant

Vous trouverez la boîte devant l’autel de réflexion du Comptoir du croisement situé au sud-ouest de la Crête de Teshio. Sachez que vous serez automatiquement conduit devant l’autel, et donc la boîte, une fois le dernier ennemi éliminé.

Boîte fascinante

Emplacement : Repaire des sources des congères

: Repaire des sources des congères Contenu : Carte ou ressource

Au sud-ouest de la Crête de Teshio, au bord de la côte, se cache le Repaire des sources des congères. La boîte vous attend au bout de celui-ci, mais pour l’atteindre sereinement, tuez d’abord tout le monde.

Une fois que le repère est vidé, il reste une petite énigme à réussir pour arriver au bout du repaire. Au fond de la zone, il y a des lanternes de renard à allumer. Prenez une torche dans le braséro et remarquez les deux statues qu’il faut éclairer.

Allumez donc la statue la plus à gauche puis la deuxième en partant de la droite. Vous débloquerez ainsi une corde qui vous permettra de rejoindre l’autel, et donc la boîte casse-tête.

Boîte complexe

Emplacement : Repaire du fléau des neiges

: Repaire du fléau des neiges Contenu : Carte ou ressource

Pour cette boîte, direction le Repaire du fléau des neiges, dans le coin ouest de la Crête de Teshio. Après avoir éliminé tout le monde dans le camp et tué le Chef des Neuf-Queues, vous aurez la possibilité de rejoindre la fin du camp, où repose la boîte.

Malgré le fait que le pont soit brisé, passez par la gauche et escaladez quelques rebords. Sautez en face puis grimpez aux prises rocheuses afin de vous hisser plus de haut. Enfin, à partir de ce point, sautez vers l’autel pour mettre la main sur la boîte complexe.

Boîte singulière

Emplacement : Autel du Kitsune de la Côte de Teshio

: Autel du Kitsune de la Côte de Teshio Contenu : Carte ou ressource

Rendez-vous à la Côte de Teshio, une zone isolée à l’ouest de la région, là où se trouve l’entrée du Repaire du fléau des neiges. Tout près de ce repaire, et au bord de la côte, vous tomberez sur un Autel du Kitsune. La boîte singulière repose dessus.

Boîte raisonnable

Emplacement : Bois de Sakuru

: Bois de Sakuru Contenu : Charme d’adversaire ivre

Ouvrez votre carte de la région et cherchez le Bois de Sakuru au sud-est. Rendez-vous au niveau du « d » pour vous rapprocher d’un petit abri avec deux Neuf-Queues en train d’examiner quelque chose.

Éliminez-les puis observez l’objet tenu par le cadavre sous l’abri. Il s’agit de la boîte raisonnable.

Boîte déroutante

Emplacement : Autel du Kitsune du Vieux Cimetière

: Autel du Kitsune du Vieux Cimetière Contenu : Pièces

Au sud-est de la région, vous trouverez le Vieux Cimetière, auquel vous vous rendez lors de l’histoire principale. Quelques mètres à l’ouest, un Autel du Kistune s’élève au bord d’une falaise. Vous y récupérerez la boîte déroutante.

Boîte sournoise

Emplacement : Autel de Kitsune de la Forêt Sarobetsu

: Autel de Kitsune de la Forêt Sarobetsu Contenu : Carte ou ressource

Ouvrez votre carte vers l’ouest de la région pour apercevoir la zone Forêt de Sarobetsu. Dirigez-vous pile au centre de l’inscription de la zone sur la map pour tomber sur l’Autel du Kitsune sur lequel est posée la boîte.

Boîte stimulante

Emplacement : Repaire de la grotte de glace de Nakajima

: Repaire de la grotte de glace de Nakajima Contenu : Carte ou ressource

La boîte stimulante vous attend au bout du Repaire de la grotte de glace de Nakajima, à l’ouest de la Crête de Teshio. Sur place, tuez tous les ennemis puis il vous restera à résoudre une énigme pour terminer le camp.

Allez près du grand foyer pour vous réchauffer, puis allez voir les deux statues tout près. Tournez le regard de la statue de gauche vers la droite, et le regard de la statue de droite vers la gauche. Vous libérerez ainsi une corde vous permettant d’aller en face. Montez ensuite quelques parois rocheuses et hissez-vous.

Réchauffez-vous un peu plus loin si besoin mais, dans tous les cas, enchaînez les sauts des plateformes en bois puis sautez et rattrapez-vous aux prises en face. Escaladez pour enfin arriver au niveau de l’autel de réflexion.

Boîte élaborée

Emplacement : Village déserté

: Village déserté Contenu : Carte ou ressource

Légèrement au nord de la région Crête de Teshio, entre le Lac Sarobetsu et les Montagnes d’Hakodake, le Village déserté abrite un autel de réflexion avec une boîte à son pied. Nettoyez le camp de tous ses ennemis et vous serez amené devant.

Boîte épique

Emplacement : Autel du Kitsune du Haut-fond de l’épave

: Autel du Kitsune du Haut-fond de l’épave Contenu : Masque de guerre

Cet Autel du Kitsune se situe dans la zone Haut-fond de l’épave, au nord de la région. Le mieux est de partir du Port de Soya et de descendre légèrement vers le sud pour le trouver. La boîte épique vous y attend.

Boîte étrange

Emplacement : Port de Soya

: Port de Soya Contenu : Carte ou ressource

La boîte étrange vous attend au pied de l’autel de réflexion du Port de Soya, à la pointe nord de la Crête de Teshio. Vous serez téléporté à l’autel de réflexion en tuant tout le monde et en sauvant Hachiro, la personne captive de ce camp.

Boîte surprenante

Emplacement : Repaire du cap d’Inari

: Repaire du cap d’Inari Contenu : Pièces

Une boîte casse-tête est à récupérer à l’extrême-nord de la Crête de Teshio, au Repaire du cap d’Inari. À l’intérieur du repaire, avancez en éliminant tout le monde.

Outre les ennemis à tuer, vous aurez aussi à illuminer des lanternes de renard pour progresser. Dans la première et la deuxième partie du camp, la torche et la lanterne à allumer se trouveront à gauche du pont brisé, lorsque vous lui faites face.

Après la deuxième lanterne, marchez sur les cordes et escaladez les parois rocheuses au bout du chemin. En haut, continuez votre ascension en montant les escaliers pour arriver jusqu’à l’autel.

Si vous avez besoin d’autres informations ou bien que vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.