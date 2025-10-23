Retrouver l’Araignée près du bac central

Au terme d’un « Appel de la chasse » auquel Atsu a évidemment répondu, la piste menant à Saito s’est réchauffée. Le moment est venu de se rendre au Bac central des Monts Tokachi pour prendre le bateau. Grâce à l’Araignée, elle va enfin pouvoir atteindre Saito et ainsi libérer Oyuki et Jubei. Vous le trouverez juste à côté de l’entrée du Sanctuaire du brouillard levant.

Attention, en parlant à l’Araignée, vous lancez la dernière ligne droite du jeu. Assurez-vous d’avoir fait tout ce que vous voulez avant d’accepter.

Vous voilà parti à traverser le grand lac pour rejoindre la forteresse de Saito. Atsu n’obtiendra rien de plus de l’Araignée, qui après vous avoir amené à destination, retournera dans le sud.

Pendant ce temps, à la forteresse de Koga, Saito regarde les masques de ses deux fils perdus avant de discuter avec ses prisonniers. D’abord Oyuki, avant que Jubei ne parle lui-même de l’arbre de la maison familiale qui est toujours debout. Saito leur annonce ensuite ce qui les attend.

Vous revenez ensuite du côté d’Atsu en pleine session d’escalade. Continuez pour enjamber un gros tronc puis, juste après, montez sur un autre arbre couché afin d’atteindre une corniche. Grimpez une deuxième fois et vous aurez un point de vue sur la forteresse.

Sortez la longue-vue et examinez le donjon au nord-nord-est. Descendez et observez vers le nord les chargements de matériaux. Enfin, un peu plus bas, sur la gauche, jetez un œil aux prisonniers qui se font maltraiter.

Atteindre la forteresse de Koga

À présent, dévalez la pente glissante pour atteindre la carrière et atterrir dans des herbes hautes. Vous pouvez mettre le boxon en sortant déjà votre épée, ou bien tenter de progresser à travers la zone tout en restant discret.

Partez sur la gauche et suivez le garde qui patrouille sur le pont. Ne le tuez pas et montez vers la tour de guet. Assassinez ensuite les deux gardes qui vous tournent le dos.

Regardez sur la droite, en contrebas, pour voir deux gardes en train de regarder un prisonnier creuser. Sautez sur la poutre et commettez un assassinat aérien sur les deux gardes. Passez ensuite sur la gauche et traversez le cours d’eau pour rejoindre la zone suivante dont l’entrée est sur la droite.

En suivant autant que possible les hautes herbes, longez sur la gauche pour atteindre un chemin qui monte, après avoir traversé un petit cours d’eau.

Au bout de ce chemin, sautez au grappin vers des prises rocheuses. Hissez-vous puis, sur la gauche, accrochez-vous à un tronc à grappin. Continuez avec un peu de grimpette.

Vous pourrez ensuite marcher sur un arbre mort qui vous mènera à une tour de guet. Sautez et accrochez-vous-y pour la rejoindre. Vous voici en mesure d’observer le camp. Sortez la longue-vue et examinez les prisonniers Matsumae en train de se faire exécuter.

Vous remarquez alors que Jubei fait partie de la prochaine fournée. Il faut donc traverser le camp, en commençant par exécuter en contrebas un soldat important de la zone.

Libérer Jubei

Vous pouvez une fois encore éviter le combat en procédant comme suit. Allez sur la gauche et montez à la corde tendue grâce à un petit saut et à votre grappin. Vous arrivez au sommet d’une tente. Remarquez les hautes herbes, sur votre droite, un peu plus loin.

Rejoignez-les et restez bien là en attendant que le garde derrière vous s’approche. Attendez qu’il reparte puis, quand c’est le cas, serrez à gauche et allez très vite ouvrir la grande porte qui mène à la suite avant que le garde près de la charrette vous repère. Utilisez une tenue qui augmente la discrétion si ça a du mal à passer.

De l’autre côté, ce ne sera pas aussi simple de rester discret. Commencez par tuer le garde sur la gauche, vous resterez incognito malgré cet assassinat. Allez ensuite exécuter le garde vers le centre de la zone pour bénéficier d’une posture de fantôme.

Activez la posture et tuez trois ennemis gratuitement. Il y a également beaucoup d’armes jetables autour de vous, donc profitez-en.

D’autres gardes de Saito vont rappliquer, dont une brute, donc n’hésitez pas à utiliser l’ōdachi. Faites aussi attention au tireur.

Ouvrez ensuite la prochaine grande porte pour tomber nez à nez avec Jubei et ses ravisseurs. Activez une nouvelle fois la posture du fantôme et tuez trois ennemis pour commencer un nouveau combat.

Jubei va se saisir d’une arme et vous aider. Utilisez votre arme forte selon celle utilisée en face et servez-vous là encore des armes jetables.

À la fin du combat, Atsu s’excuse d’avoir mis son frère dans cette situation. Froidement, il répond que l’onryō va pouvoir se venger, ce à quoi Atsu répond qu’elle a changé.

Jubei n’est pas vraiment crédule et informe Atsu qu’Oyuki va faire l’objet d’une « surprise » de la part de Saito. Il est donc temps de reprendre la route.

Suivez ensuite Jubei en passant à travers la brèche dans la barrière. De l’autre côté, regardez le donjon, droit devant vous. Pour trouver un moyen d’y accéder, tournez la tête sur la droite, vers les cascades, pour repérer un itinéraire. Enfin, encore plus à droite, vous apercevez la porte principale.

Atteindre Oyuki dans le donjon supérieur

Vous allez donc devoir faire de la grimpette et des cabrioles pour atteindre le donjon, tout en assistant à une discussion entre Jubei et Atsu. Partez sur la gauche et faites un premier saut.

Au bout du chemin, bondissez sur des prises rocheuses et contournez la falaise par la droite. Un peu plus loin, marchez sur un arbre mort et sautez sur de nouvelles prises rocheuses.

Montez d’un cran grâce à une branche et terminez cette séquence d’escalade. Vous finissez par arriver devant une faille dans la barrière du camp. De l’autre côté, le combat est inévitable. Préparez-vous à lancer une Confrontation en duo, puis terrassez les ennemis restants.

À partir de là, soyez prêt pour vous lancer dans un long tunnel de « je frappe, j’avance ». Vous pouvez compter sur la présence précieuse de Jubei, sur vos armes à action rapide, sur les armes jetables disponibles un peu partout, votre posture de fantôme si activable, vos armes favorables et votre meilleur build pour arriver au bout.

Ouvrez la prochaine porte et vous serez ciblé par des tirs de bō-hiya. Soyez donc mobile en même temps que vous gérez les ennemis. Faites en plus attention au soldat qui tient un éventail renforçant ses collègues.

Montez ensuite un petit chemin qui mène à d’autres ennemis un peu plus haut, en gardant à l’œil la brute qui utilise justement un bō-hiya. Traversez le pont juste après.

Allez cueillir d’autres ennemis, dont un porteur de kusarigama. Une autre brute au bō-hiya est également dans les parages. Un dernier chemin montant vous sépare de la dernière grande porte à ouvrir du camp.

Prenez garde à d’autres tirs de bō-hiya pendant que vous vous battez et tuez son propriétaire. Présentez-vous devant la porte et poussez-la quand vous serez paré.

De l’autre côté, trois tireurs vous attendent plus haut. Contournez par la droite pour les prendre à revers et les tuer. Dans la prochaine portion, deux autres tireurs sont postés quelques mètres plus loin. Courez vite vers eux ou jetez-leur une bombe pour ne pas leur laisser le temps de tirer. Occupez-vous aussi de la brute.

Secourir Oyuki

Désormais, vous pouvez souffler quelques instants. Jubei se positionne contre une paroi de bambous pour vous permettre de vous hisser et ainsi pénétrer dans le donjon. En haut, passez à travers la petite ouverture.

Visez ensuite le soldat le plus redoutable pour l’exécuter, remplir votre posture de fantôme et effrayer les autres.

Une fois Oyuki hors de danger, Atsu s’assure qu’elle n’a rien et s’excuse auprès d’elle. Oyuki lui apprend ensuite que Saito l’attend chez elle. Kiku est donc en danger.

Le trio s’enfuit et constate que le fort est en alerte. Toutes les forces armées et bō-hiya vous prennent pour cible et vous obligent à dévaler la pente devant vous.

S’enfuir

En bas, battez-vous contre les gardes qui viennent vous cueillir tout en faisant attention aux gardes un peu plus loin. Oyuki s’étant rajoutée au groupe, les combats seront d’autant plus aisés à gérer.

Traversez ensuite le pont et battez les ennemis restants tout en surveillant les tirs de bō-hiya qui pourraient tomber près de votre position.

Une fois le combat terminé, Jubei vous invite à prendre un cheval pour s’enfuir. Hélas, les forces de Saito débarquent en nombre pour vous barrer la route. Comme lors de votre évasion du château d’Ishikari, utilisez votre capacité de charge à cheval pour vous frayer un chemin.

Quelques foulées plus tard, un autre barrage vous attend. Cette fois, sortez votre fusil et visez les tonneaux à côté d’eux pour créer une gigantesque explosion. La voie désormais libre, foncez et slalomez entre les tirs de bō-hiya tout en rejoignant la sortie de la forteresse.

Rejoindre Saito

À présent réunis tous les trois, il reste une dernière chose à régler : tuer Saito. Galopez jusqu’à la maison d’enfance et entrez dans la cour. Saito vous attend comme prévu en tenant près de lui Kiku.

Il annonce ensuite que si Atsu est la seule à rester, il libérera la fille de Jubei. Tout le monde s’exécute et Saito tient parole en la relâchant, ce qui fait que plus personne n’est en danger.

Atsu lui demande alors si tuer sa famille en valait la peine. Et alors que Saito répond que la vengeance est irrésistible, Atsu brûle sa ceinture, symbole qu’une nouvelle vie l’attend. Mais avant d’espérer la mener, le combat final démarre.

Boss : Seigneur Saito

Vous le savez grâce à Hanbei, Saito maîtrise toutes les armes. Et si vous avez récupérez les différentes armes et suivi les enseignements des différents sensei du jeu, vous disposerez à chaque fois de la bonne arme à utiliser contre lui.

Saito, en tant que combattant ultime, dispose aussi forcément de très nombreuses attaques bleues et rouges. Il commence avec une lance, prenez donc les doubles katanas.

Il passera ensuite à l’ōdachi. Vous serez peut-être tenté de passer vous aussi à l’ōdachi, mais gérer les parades sera bien plus compliqué. Donc gardez le katana simple. Il utilisera par ailleurs l’attaque tournoyante symbolisée par une lumière rouge, et un autre enchaînement démarrant par une attaque bleue.

Vient ensuite le bouclier et la faucille. Équipez votre kusarigama et ne tardez pas à briser le bouclier grâce à des attaques lourdes ou via votre attaque d’esprit. Attention aux coups de boucliers symbolisés par une lumière rouge.

Dès que son bouclier est détruit, Saito passe en kusarigama total en sortant la chaîne. À ce moment-là, prenez votre lance et préparez-vous à quelques attaques bleues et rouges de Saito, dont deux exploitant sa chaîne.

En mettant à zéro la vie de Saito, celui-ci estime qu’il est temps de passer au katana. Une deuxième phase se lance, et une nouveauté fait son apparition. Saito dispose, tout comme Atsu, d’une jauge d’esprit.

Rapidement, Saito vous désarmera sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Et avant qu’il n’achève Atsu, Jubei surgit pour la sauver. Kiku est à l’abri, alors il peut apporter son aide.

De retour aux commandes d’Atsu, tentez de récupérer votre sabre. Dès qu’il est à nouveau en votre possesion, repartez à l’attaque. Au bout de quelques échanges de coups d’épée, Atsu sera de nouveau en difficulté.

Jubei tente alors une nouvelle charge, mais il finit embroché par Saito avant de tomber au sol. La rage d’Atsu la fait alors repartir au combat, tout en ayant des visions du passé.

Saito sortira tout son attirail lié à sa maîtrise de l’épée. Notons par exemple cet enchaînement d’attaques bleues terminant par un désarmement puis une série d’attaques rouges.

D’autres cocktails de ce genre seront utilisés par Saito, comme un enchaînement attaque bleue-coup de pied rouge, donc soyez très prudent car votre santé peut très vite baisser et vous pouvez perdre le fil de ses patterns. Un interminable enchaînement d’attaques bleues finira par être utilisé lui aussi, se clôturant là encore par une tentative de désarmement.

À la fin de sa barre de vie, il tentera un ultime désarmement. Contrez-le avec une attaque puissante pour le désarmer et ainsi s’apprêter à lui porter le coup de grâce.

Atsu ramasse le sabre de Saito, et vous n’aurez plus qu’à l’embrocher contre l’arbre, tout comme Atsu avait été laissée pour morte il y a 16 ans. Et alors que le seigneur rend son dernier souffle, c’est hélas aussi le cas de Jubei.

Dans ses dernières forces, il prononce le nom de sa fille, avant de rejoindre ses parents. Meurtrie, Atsu s’aperçoit alors, enfant, venir vers elle. Elle la serre dans ses bras en même temps qu’elle serre, réellement, Kiku.

Nous effectuons ensuite un bond de six mois dans le futur, en retrouvant Atsu dans la forêt près de chez elle, en compagnie de la version jeune de son frère, qui est en réalité Kiku. En pleine cueillette de champignons, suivez-la.

Arrivé à sa belle trouvaille, Kiku mentionne le château Matsumae, en reconstruction, et le fait que l’onryō soit encore dans la tête du peuple d’Ezo. Elle demandera alors si Atsu compte mener encore cette vie. Peu importe votre réponse, c’est une page qu’il faut désormais tourner, pour bien de Kiku.

Avant de rentrer, Kiku souhaite montrer une dernière chose à Atsu. Elle a réussi à faire pousser dans un coin des chrysanthèmes, les fleurs préférées de Jubei. La petite s’attriste à l’idée de ne plus jamais revoir son père, mais vous pouvez la consoler avec la phrase de votre choix.

Atsu suggère ensuite d’aller porter une de ces fleurs à Jubei. Désormais, retournez à la maison et laissez notre héroïne déposer la fleur sur la tombe.

Tandis qu’Oyuki et Kiku jouent du shamisen, Atsu s’adresse à son frère. C’est alors qu’arrive la louve. Atsu, tendrement et avec reconnaissance, lui signale que sa chasse est terminée. La bête repart dans la nature, ce qui termine cette collaboration si étonnante et met définitivement derrière Atsu la vie d’onryō.

Félicitations, l’histoire principale de Ghost of Yōtei est désormais terminée et vous obtenez le trophée 🏆 Repos de l’onryō. Vous revenez ensuite automatiquement six mois plus tôt pour reprendre vos activités au sein du monde ouvert pour terminer et compléter le contenu qu’il vous manque.

Tous les autres récits de Ghost of Yōtei, les quêtes de sensei, l’emplacement des collectibles ou encore des points d’intérêt du jeu sont à retrouver sur notre guide complet.