Trouver Oyuki à l’auberge de la Grue rouge

Vous connaissez le chemin, direction l’Auberge de la Grue rouge pour retourner voir Oyuki. Entrez dans l’auberge et vous la trouverez au fond, à une table isolée.

Parlez-lui et vous recouperez ensemble vos informations. Les Matsumae devraient avoir, eux aussi, des informations. Atsu ne peut pas recroiser le commandant Wada, mais Oyuki a une solution.

Levez-vous et suivez-la jusqu’à une chambre dans laquelle se trouve un passage secret. De là, Atsu pourra espionner le commandant Fujita. Celui-ci parle d’un informateur avec un autre Matsumae. Oyuki vous laisse ensuite pour attirer l’attention du commandant.

Profitez-en pour examiner des documents. Le deuxième message sur votre gauche vous apprendra que Chosuke, l’informateur Matsumae, se trouve près de la maison de saké de Nakajima. Continuez de fouiller et terminez par le message posé sur un meuble au fond de la pièce.

Aller à la maison de saké de Nakajima

Sortez de la pièce avec Oyuki pour qu’Atsu lui fasse part de ses découvertes. Oyuki a un plan qui risque de ne pas plaire à notre héroïne, mais les voilà parties à cheval jusqu’à la maison de saké de Nakajima. Oyuki finit par dire à Atsu qu’il va falloir se muer en serveuse.

Arrivé à la maison de saké, Oyuki briefe Atsu sur son rôle de serveuse et lui conseille de se décoincer un peu. Vous entrez ensuite dans la maison de saké tout en comptant sur le soutien d’Oyuki.

Les meilleurs clients sont à l’étage, mais vous allez commencer par vous occuper de ceux en bas. Vous vous présentez, avant de sortir votre shamisen. Comme pour les autres mini-jeux de shamisen du jeu, trouvez la bonne note avec votre pavé tactile.

Vous pouvez ensuite espionner les tables autour de vous. Devant vous, à droite, vous apprenez que Chosuke est un joueur. Quant à la table devant à gauche, elle vous indique qu’il est présent à l’étage. Fort de ces informations, Oyuki vous donne un mélange à mettre dans la tasse de Chosuke.

Trouver Chosuke

À présent, allez à l’étage et rejoignez Chosuke au fond de la pièce à droite. Il faut lui offrir du saké, et il veut le meilleur. Tournez-vous vers la gauche et observer les armoires pour y trouver du saké.

Goûtez les différents sakés, et celui qu’il vous faut se trouve tout à gauche. Atsu va alors servir à Chosuke une rasade de ce saké, amélioré avec le « mélange » d’Oyuki. Rapidement, votre homme se sent mal et quitte la pièce à toute vitesse.

Suivez-le dehors avec Oyuki pour le voir expulser son âme au bout d’un ponton. Atsu lui tend alors le symbole du repaire. Chosuke indique alors l’avoir vu sur un morceau de tissu dans un atelier de teinture près de la rivière.

La gérante de cette teinturerie adopte un comportement étrange depuis un certain temps, signe que quelque chose se trame par là-bas. Oyuki suggère donc de s’y rendre sans plus attendre.

Un petit trajet à cheval vous attend, au cours duquel Atus et Oyuki discutent un peu. Vous ne tarderez pas ensuite à rejoindre la Teinturerie Noire. Pied à terre, vous identifiez le symbole de repaire des Neuf-Queues.

Cherchez des traces suspectes en commençant par la maison juste à côté. À l’intérieur, vous voyez un désordre sous-entendant une attaque. Sortez et allez vers l’autre bâtiment. Cette fois, vous retrouvez le symbole en question à plusieurs reprises, et une énigme vous attend.

Il y a deux piédestaux sur lesquels il faut placer une statuette de renard. Sur le piédestal de gauche, placez la statuette du renard qui regarde vers la gauche, et sur le piédestal de droite, la statuette qui regarde vers la droite.

Ensuite, vous devez tourner les plaques en bois au sol, au centre de la pièce. Tournez la plaque avec le carré dessus pour que la flèche pointe vers la gauche, puis tournez la plaque avec le cercle dessus pour que la flèche pointe vers la droite. Ouvrez ensuite le bac au centre et faufilez-vous pour pénétrer dans une grotte.

Secourir les otages

Avancez pour rapidement apercevoir qu’il y a des prisonniers dans ce souterrain. Marchez sur la chaîne sur votre gauche et tenez-vous sur la planche. Attendez qu’un des Neuf-Queues se place en dessous de vous puis effectuez un assassinat à la chaîne.

Jetez un œil aux cellules sur la gauche et faites sauter les verrous avec votre arme pour aller plus vite. Vous sauverez ainsi la marchande de teinture et vous apprenez qu’il y a d’autres prisonniers plus loin.

Malheureusement, la suite du chemin est pour l’instant inaccessible. Juste à gauche, tournez un autel de renard vers la droite. Vous libérerez ainsi la chaîne qui vous permettra de continuer.

Continuez de progresser en sautant sur des planches pour arriver devant deux chemins. Celui de droite est mortel, et celui de gauche est plus sûr. Allez donc à gauche et rampez pour trouver, au bout, une barrière à faire tomber avec votre grappin.

Faufilez-vous et, un peu plus loin, faites un ou deux sauts pour vous retrouver devant un point d’accroche au grappin. Sautez et sortez ce dernier pour atterrir en face. Passez par d’autres planches et vous arriverez dans une nouvelle zone où sont gardés des prisonniers.

Que vous progressiez sur la gauche ou la droite, des Neuf-Queues vont surgir pour vous tuer. Si vous avez ces armes, privilégiez la yari face aux kusarigama, et le kusarigama face aux boucliers.

Vous trouverez également des Neuf-Queues qui surgiront près de la porte qui mène à la suite. Nettoyez même toute la grotte avant de passer à l’énigme.

Une fois la menace entièrement écartée, vous pouvez ouvrir les cellules, mais, hélas, les prisonniers sont tous morts empoisonnés. Dirigez-vous ensuite devant les autels de renard pivotants au fond de la zone. Il y a des reproductions de ces statues dans la zone pour vous indiquer dans quel sens les tourner. Voici la solution de l’énigme :

Ne touchez pas à l’autel au fond à gauche ;

Tournez l’autel devant à gauche vers la droite ;

Tournez l’autel devant à droite vers la droite ;

Tournez l’autel au fond à droite vers la gauche

Vous entendez ensuite un cliquetis, signe que la porte s’est déverrouillée. Entrez et Atsu mettra la main sur un casse-tête au mécanisme particulier. Incapable de l’ouvrir, elle décide de le montrer à Oyuki.

Il est désormais temps de quitter la grotte. Avancez et vous finirez par atteindre une barrière à faire tomber avec votre grappin. Sortez et vous voici de retour à la Teinturerie Noire.

Entrez dans la maison (et non pas la teinturerie) pour rejoindre Oyuki et les survivants du repaire. Atsu va alors observer la teinturière et sa fille, ce qui lui rappellera un souvenir de la nuit meurtrière avec le Kitsune. Oyuki suggère alors d’aller prendre l’air.

Dehors, la musicienne en profite pour jeter un œil au casse-tête. Elle finit par l’ouvrir et Atsu en récupère le contenu. Il s’agit d’une liste d’ingrédients et la localisation d’un site de récolte, tous deux liés au poison utilisé par le Kitsune. Oyuki et Atsu se donnent rendez-vous là-bas. Ce sera le point de départ de la quête « Toxines et trahisons ».

Si vous avez besoin d’autres informations sur l’histoire principale ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.