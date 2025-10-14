Informations du récit de sensei

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Dojo de maître Enomoto

: Dojo de maître Enomoto Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « La voie du kusarigama »

: Avoir terminé le récit de sensei « La voie du kusarigama » Récompense : Aucune

Libérer des camps et repaires des Neuf-Queues

Dans la foulée du récit de sensei « La voie du kusarigama », vous pouvez vous lancer dans la suite de l’arc narratif de maître Enomoto. Il vous demande d’affaiblir les Neuf-Queues, et par la même occasion son petit-fils, en allant vous attaquer à des camps occupés par les forces du Kitsune.

Le premier lieu à nettoyer est le Repaire des sources des congères, au sud-ouest de la Crête de Teshio. Il faudra d’abord passer par le Sanctuaire des sources des congères. Un cheminement que l’on vous détaille dans notre guide sur les camps des Six de Yōtei.

L’autre zone à libérer est le Port de Soya, situé sur la côté vers le nord-nord-est de la région. En plus des ennemis à tuer, il faudra également libérer Hachiro, un forgeron captif. Nous vous en parlons plus en détail au sein de l’article dédié.

Dépenser un point d’autel de réflexion pour le kusarigama

Aux côtés de ces deux gros objectifs, pensez à dépenser au moins un point dans l’arbre de compétences du kusarigama. Profitez des autels de réflexion que vous croiserez forcément au Port de Soya et/ou au Repaire des sources des congères. Sinon, référez-vous à notre guide des autels.

Lorsque vous aurez rempli toutes les conditions exposées dans ce récit, vous l’aurez terminé. Les événements se poursuivront ensuite dans le prochain récit de sensei : « La honte du kusarigama ».

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits de sensei ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu