Guide Cthulhu: The Cosmic Abyss

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Cthulhu: The Cosmic Abyss. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour, n’hésitez pas à revenir la consulter.

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Guide des fins

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FAQ Cthulhu: The Cosmic Abyss

Pour tout savoir sur le jeu, voici les questions les plus souvent posées sur Cthulhu: The Cosmic Abyss. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Cthulhu: The Cosmic Abyss

Cthulhu: The Cosmic Abyss est un thriller narratif qualifié de lovecraftien puisqu’il puise son ambiance et son scénario dans la légende éponyme. Mêlant enquête, oppression psychologique et exploration sous-marine dans un futur proche (l’an 2053), le jeu est développé par le studio bordelais Big Bad Wolf et édité par Nacon. On y incarne Noah, un agent du groupe Ancile spécialisé dans les phénomènes occultes, chargé d’enquêter sur la disparition mystérieuse de scientifiques au fond de l’océan Pacifique. Accompagné de KEY, son intelligence artificielle qui va énormément l’assister dans ses analyses et conclusions, Noah va se retrouver à devoir explorer la mythique cité engloutie de R’lyeh, entre réalité déformée et doutes abyssaux.

Le but du jeu sera de mener plusieurs investigations en collectant des indices, en résolvant des énigmes complexes et même en reconstituant les événements qui se sont joués dans ces profondeurs si peu explorées, le tout dans une narration jugée comme ambitieuse pour le studio à l’origine de projets narratifs comme The Council et Vampire: the Masquerade – Swansong. Mais il faudra prendre garde aux décisions prises puisque chacune pourra influer sur l’état psychologique de Noah et altérer le dénouement de l’histoire.

Quand et où sort Cthulhu: The Cosmic Abyss ?

Cthulhu: The Cosmic Abyss est prévu pour le 16 avril 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Cthulhu: The Cosmic Abyss sera-t-il proposé sur Nintendo Switch 2 ?

À ce jour, aucune version Switch 2 n’a été annoncée concernant Cthulhu: The Cosmic Abyss. Une démo est disponible sur Steam.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

La durée de vie indiquée par les équipes du studio Big Bad Wolf se situe entre 12 et 16 heures pour en voir le bout, mais notez qu’en fonction des aides utilisées, du nombre de fins que vous souhaitez débloquer et de vos capacités d’analyse et de déduction, cette approximation pourrait grandement varier.

Le jeu dispose-t-il d’un New Game + ?

Pas vraiment. Une fois votre aventure terminée, vous pouvez rejouer certains chapitres pour tenter d’en modifier l’issue et donc votre taux de corruption menant in fine à une éventuelle fin différente. Les développeurs annoncent sept fins différentes à trouver, donc il y aura de quoi faire.

Comment fonctionne le système de choix dans Cthulhu: The Cosmic Abyss ?

En arpentant les niveaux de Cthulhu: The Cosmic Abyss, vous pourrez résoudre vos enquêtes de différentes manières. Ce sont vos différents choix et donc embranchements choisis qui modifieront votre avenir et donc votre fin. Le jeu devrait néanmoins suivre une seule trame unique tout au long de son déroulé.

Y a-t-il plusieurs niveaux de difficulté ?

Indirectement. Vous pouvez décider de modifier les paramètres d’accessibilité pour que votre IA personnelle vous aide plus généreusement, ou demander des précisions supplémentaires sur les éléments analysés. De nombreux indices sont à récolter dans le décor, grâce à votre sonar notamment, et leur analyse et/ou association avec d’autres indices vous permettra de déduire certaines conclusions pour avancer dans vos enquêtes. Vous pouvez aussi vous aider de toutes les aides pour pleinement rentrer dans la peau d’un détective.

Est-ce qu’il y a plusieurs personnages jouables ?

Non, Noah sera le seul personnage jouable dans Cthulhu: The Cosmic Abyss.

Cthulhu: The Cosmic Abyss est-il optimisé pour la PS5 Pro ?

Au moment de la sortie, le jeu ne disposera pas de mode dédié à la PlayStation 5 Pro, hormis d’éventuelles améliorations de base.

Y a-t-il des bonus de précommande ?

Tout à fait ! Si vous précommandez le jeu, vous recevrez le Sanity Skin Pack, qui comprend des éléments cosmétiques exclusifs pour l’interface utilisateur et pour Noah, ainsi que des options de personnalisation pour votre lampe de poche et votre sonar.

Cthulhu: The Cosmic Abyss est-il proposé en version française intégrale ?

Malheureusement non, le jeu sera uniquement proposé en version originale (audio en anglais) sous-titrée en français. Les autres sous-titres proposés sont l’anglais, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le japonais, le coréen, le portugais, le russe et le chinois simplifié.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Voici les configurations requises pour faire tourner Cthulhu: The Cosmic Abyss sur PC :

CONFIGURATION MINIMALE (1080p Faible à 30 FPS)

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire vive : 12 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 590 (8 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go)

DirectX : Version 12

Système d’exploitation : Windows 10 / 11

Espace disque : 16 Go (SSD recommandé)

CONFIGURATION RECOMMANDÉE (1080p Élevé à 60 FPS)

Processeur : Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 5 7600

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 6750 XT (12 Go) ou Intel Arc B580 (12 Go)

DirectX : Version 12

Système d’exploitation : Windows 11

Espace disque : 16 Go (SSD recommandé)

CONFIGURATION ÉPIQUE (2160p Épique à 60 FPS)

Processeur : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 5 7600

Mémoire vive : 32 Go de mémoire

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 Go) ou AMD RX 7900 XTX (24 Go) ou Intel I7-11700K (8 Go)

DirectX : Version 12

Système d’exploitation : Windows 11

Espace disque : 16 Go (SSD recommandé)

Quelle est la version du DLSS utilisée pour Cthulhu: The Cosmic Abyss ?

Cthulhu: The Cosmic Abyss sera lancé sur PC avec la technologie NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution intégrée, permettant aux joueurs et joueuses munis d’une carte graphique RTX une qualité d’image améliorée et des performances accélérées. À noter que le titre est développé sous Unreal Engine 5.

Quelles sont les différentes éditions proposées ?

Cthulhu: The Cosmic Abyss proposera une édition standard, incluant le jeu de base et les bonus de précommande (si applicable), et une Edition R’lyeh, proposant, en plus du jeu et des bonus de précommande, une quête annexe « Le trapézoèdre étincelant », un scénario complet et exclusif intitulé « Descente », conçu pour le célèbre jeu de rôle sur table Horreur à Arkham ainsi qu’un Artbook numérique.

Où acheter Cthulhu: The Cosmic Abyss au meilleur prix ?

À partir de quel âge peut-on jouer à Cthulhu: The Cosmic Abyss ?

En raison de certains caractères un peu violents, voire sanglants, le jeu a été classé PEGI 18 par l’organisme européen de classification.

En bref