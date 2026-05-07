Final Fantasy VII Remake Part 3 pourrait avoir droit à des DLC, contrairement à Rebirth

Si les fans en veulent, ils seront servis

Contrairement au premier volet, Final Fantasy VII Rebirth n’a pas eu droit à son extension à la Intermission. Naoki Hamaguchi a répété a maintes reprises qu’il n’a pas voulu offrir de DLC à Rebirth afin de pouvoir enchaîner plus rapidement avec Final Fantasy VII Remake Part 3, ce qui était sans doute la meilleure des décisions pour des fans qui attendent depuis bien trop longtemps la fin de ce remake. Mais qu’en est-il des plans de Square Enix post-sortie de Final Fantasy VII Remake Part 3 ?

Le site NTower est allé poser la question au réalisateur, qui a confirmé être cette fois-ci ouvert à un DLC pour le troisième jeu, si la demande est assez forte :

« Concernant les DLC après le troisième opus, je pense que cela dépendra en fin de compte du soutien que les fans continueront à apporter à Final Fantasy VII, tant au titre qu’à la licence. Si la demande est importante, nous serons tout à fait disposés à explorer ces possibilités. »

Si l’histoire sera bien terminée avec ce troisième épisode, les possibilités de DLC sont nombreuses. Que ce soit au travers de nouveaux scénarios, ou bien en allant piocher dans certains spin-off, comme Dirge of Cerberus et, pourquoi pas, Advent Children. Soyons fous. D’ici là, on se contentera déjà de patienter jusqu’à l’annonce de ce Final Fantasy VII Remake Part 3, qui pourrait être imminente.