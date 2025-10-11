Informations du récit

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Marais de Tomamu

: Marais de Tomamu Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Autel de réflexion, 450 pièces, Charme d’assaut tonitruant

Libérer la Ferme des marais et sauver sa prisonnière Chika

Au sud-est des Monts Tokachi s’étendent les Marais de Tomamu. Le camp de la Ferme des marais est établi au nord de la zone. Il ne sera pas forcément facile d’y pénétrer directement, selon d’où vous venez, car il y a des grandes barrières en bois érigées autour d’une bonne partie du camp, avec des archers bien perchés. Il y a toutefois quelques brèches dans ces barrières.

Progressez discrètement ou frontalement, selon vos envies, en sachant qu’il faudra sauver Chika, la personne retenue captive vers le centre du camp, pour officialiser la libération de la ferme. Et si vous la sauvez alors qu’il reste des ennemis, elle vous aidera à combattre mais l’alerte sera donnée.

Une fois sauvée, Chika vous donnera en plus le Charme d’assaut tonitruant. Elle vous dira aussi de retourner à l’Auberge du Repos d’Huranui, où l’aubergiste vous donnera 450 pièces.

