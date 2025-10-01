Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Lieu : Gué des Matsumae

: Gué des Matsumae Récompense : 450 pièces

Protéger le pont des Matsumae

Vous trouverez le donneur de quête au Gué des Matsumae, le pont en bois qui relie les rives gauche et droite de la Rivière Sarubetsu. Parlez au samouraï en charge et vous apprendrez que le pont est soumis à des tentatives de sabotage. De plus, il n’y a pas assez d’hommes pour garder le pont la nuit.

Acceptez donc la mission et, avec votre longue-vue, localisez droit devant vous le point d’où vous mènerez votre veille. Le Matsumae vous demande ensuite de ne pas tuer les potentiels coupables, si possible.

Partez ensuite avec le constructeur du pont jusqu’à atteindre le feu de camp. Asseyez-vous pour enclencher la suite. Sanjuro, l’homme qui vous accompagne, va d’abord veiller.

Cependant, à votre réveil, Sanjuro a disparu, et des ronin s’apprêtent à mettre le feu au pont. Commencez par assassiner celui qui se trouve devant vous, puis traversez la rivière pour en tuer discrètement un deuxième.

Dirigez-vous ensuite vers ceux qui restent pour les éliminer, puis accueillez comme il se doit un autre groupe de ronin, dont un avec une lance.

Vient alors Sanjuro, qui explique qu’il est contre la construction du pont et contre l’autorité des Matsumae. Peu importe ce que vous lui répondez, Atsu conseille à Sanjuro de partir.

De retour sur le pont, Atsu demande au Matsumae des infos sur les Six de Yōtei, s’il vous en manque encore. Quant au samouraï, il est au moins satisfait que le pont soit toujours debout. Vous gagnez également 450 pièces, et la quête est désormais terminée.

