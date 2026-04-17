Guide Pragmata

Vous trouverez ici nos divers guides, soluces et astuces sur Pragmata. Notez que cette partie sera mise à jour régulièrement donc n’hésitez surtout pas à revenir la consulter dans les jours et semaines à venir.

Hacking

Emplacements des Modules

Emplacements des fragments de Lunum pur

Emplacements des Mémoires Terrestres

Emplacements des Mini Cabin

Section en cours d’élaboration

Trophées/Succès

FAQ Pragmata

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées au titre. Si vous avez une ou plusieurs questions en tête qui est/sont absente(s) ici, n’hésitez pas à la/les poser en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de Pragmata

Pragmata est un jeu d’action-aventure solo en vue à la troisième personne développé et édité par Capcom, la société japonaise connue notamment pour les licences Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, ou encore Mega Man. Prenant place dans un univers de science-fiction, nous y suivons l’histoire d’un astronaute, Hugh Williams, envoyé sur la Lune afin d’enquêter sur la perte de contact soudaine avec le Berceau, une station dédiée à la recherche et au développement d’un matériau capable de reproduire en théorie n’importe quoi : la lunafibre. Malheureusement, un séisme le coupe du reste de son équipage, peu de temps après son arrivée. Grièvement blessé suite à cet événement, il va alors faire la rencontre de Diana, une androïde entièrement créée à partir de lunafibre, qui se révèle être la seule alliée susceptible de l’aider à comprendre ce qu’il se passe sur les lieux, ainsi que rentrer chez lui, sur Terre.

Côté gameplay, le titre nous fait arpenter en long et en large cette station aux côtés de la jeune fille, par l’intermédiaire de zones semi-ouvertes connectées entre elles. Outre des phases d’exploration, divers combats contre des robots et machines sont proposés. Protégés par un blindage renforcé pour la plupart, il n’est possible de vaincre ces ennemis qu’en combinant intelligemment l’arsenal d’armes de Hugh aux compétences de hacking de Diana. S’affichant à l’écran sous la forme d’une sorte de « mini-jeu », user de ces dernières nous donne l’occasion d’exploiter les points faibles de nos adversaires, dans l’optique de leur infliger davantage de dégâts.

Le jeu est-il jouable en coopération ?

Comme précisé plus tôt, Pragmata intègre une expérience de jeu entièrement solo. Autrement dit, il n’est pas possible d’y jouer en coopération. Tout au long de l’aventure, le joueur ou la joueuse y contrôle Hugh, tout en faisant appel aux compétences de hacking de Diana quand il ou elle en a besoin.

Différents modes de difficulté sont-ils présents en jeu ?

Oui, plusieurs modes de difficulté et options de confort sont disponibles dans Pragmata, ceci dans le but de cibler le plus large public possible. Au lancement de votre première partie, vous aurez le choix entre les modes « Facile » et « Normal ». Conçu pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées aux jeux d’action-aventure, l’option « Facile » rend les ennemis plus faibles et active l’aide à la visée par défaut. Quant à l’option « Normal », elle est davantage pensée pour les joueurs et joueuses aimant se frotter à ce genre de jeux.

Précision importante, s’il est possible de switcher de la difficulté « Normal » à « Facile » en cours de partie, le titre ne nous autorise pas à faire l’inverse !

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Concernant la durée de vie, comptez environ 15h pour terminer Pragmata en ligne droite, c’est-à-dire en vous focalisant essentiellement sur les objectifs principaux à atteindre dans le cadre de l’histoire. Si vous souhaitez le platiner et finir à 100%, là, comptez plutôt environ 25h, certains défis pouvant être plus ou moins difficiles à relever.

Le jeu est-il doté d’un New Game + ?

Oui. Après avoir terminé une première fois Pragmata, vous avez la possibilité de lancer une deuxième partie en « New Game + ». Celui-ci vous permettra de conserver quasiment l’intégralité de l’équipement et des améliorations que vous avez acquises précédemment, tout en ayant l’occasion de vous confronter à un nouveau niveau de difficulté et découvrir un mode de jeu inédit.

Quel est le poids du jeu sur PC et consoles ?

Au lancement, Pragmata pèse environ 33,4 Go minimum sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Quant à la version Nintendo Switch 2, elle pèse environ 17,2 Go minimum.

Le jeu est-il optimisé pour la PS5 Pro ?

Oui, Pragmata est optimisé pour la PS5 Pro. Par ailleurs, il tourne dans une seule et unique configuration graphique sur la console de Sony : 4K/60 fps.

Le jeu dispose-t-il d’une version française ?

A l’image de bon nombre d’autres grosses productions du même genre, Pragmata est jouable en français. Plus précisément, il dispose de doublages audios, sous-titres, d’une interface et de menus entièrement en français au lancement.

Le jeu a-t-il un quelconque lien avec la franchise Mega Man ?

Pour celles et ceux qui auraient vu passer cette fausse théorie sur la toile, non, aux dernières nouvelles, Pragmata n’a strictement aucun lien avec Mega Man. Il s’agit d’une toute nouvelle licence originale chapeautée par Capcom.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Voici les configurations requises pour faire tourner Pragmata sur PC :

Configuration minimale (Préréglage « Performance » – 1080p/45 fps)

Système d’exploitation : Windows 11 64 bits

: Windows 11 64 bits Processeur : Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 3500

: Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 3500 Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go)

: Nvidia GeForce GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go) Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace disque : 33,4 Go d’espace disque SSD minimum

: 33,4 Go d’espace disque SSD minimum DirectX 12 nécessaire

Configuration recommandée (Préréglage « Equilibré » – 1080p/60 fps)

Système d’exploitation : Windows 11 64 bits

: Windows 11 64 bits Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 5500

: Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 5500 Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go)

: Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go) Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace disque : 33,4 Go d’espace disque SSD minimum

: 33,4 Go d’espace disque SSD minimum DirectX 12 nécessaire – Nvidia GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) requise pour bénéficier du ray-tracing

Quelles sont les différentes éditions du jeu ?

Pragmata est commercialisé en deux éditions différentes sur PC et consoles au lancement : Standard (physique ou numérique) et Deluxe (numérique uniquement). Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir à leurs sujets :

Edition Standard (Physique ou Numérique) – 59,99€

Le jeu de base

Tenue « Neo Bushido » pour Hugh (bonus de précommande)

Tenue « Neo Kunoichi » pour Diana (bonus de précommande)

Edition Deluxe (Numérique) – 69,99€

Le jeu de base

Pack varié Refuge (Tenues « Chat lunaire » et « Opérateur » pour Hugh + Tenues « Doudoune » et « Mécano » pour Diana + 3 Musiques du Refuge + 3 Emotes de Diana + Skin d’arme pour le Pistolet cinétique DS + Librairie de données incluant 75 illustrations au format numérique)

Tenue « Neo Bushido » pour Hugh (bonus de précommande)

Tenue « Neo Kunoichi » pour Diana (bonus de précommande)

Où acheter Pragmata au meilleur prix ?

En bref