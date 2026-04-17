Pragmata | Guide Complet

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Annoncé pour la première fois en juin 2020, Pragmata aura pris son temps avant de sortir mais cette fois, ça y est, il est enfin disponible depuis le 17 avril 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Développé et édité par la société japonaise Capcom, ce jeu d’action et d’aventure nous plonge dans une épopée orientée science-fiction aux côtés de Hugh et Diana, un astronaute et une androïde devant affronter les dangers et percer les secrets d’une mystérieuse base lunaire. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

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Jaquette de Pragmata
Pragmata
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 17/04/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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