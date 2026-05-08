Sony hésite encore sur la PS6 à cause du coût de la RAM

Une crise de la RAM qui inquiète Sony

Depuis un bon moment maintenant, la demande massive générée par les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle entraîne une pénurie mondiale de composants liés à la RAM, ce qui fait grimper les coûts de production des consoles de salon, entre autres. D’ailleurs, la Nintendo Switch 2 est la dernière « victime » en date de cette conjoncture.

Du côté de chez Sony, la génération actuelle en a déjà fait les frais en mars dernier avec une augmentation de 100€ pour la PS5 classique et la PS5 Pro. Concernant la PS6, Sony explique ainsi que le coût des composants nécessaires à la fabrication d’une future console augmente fortement, notamment au niveau de la nomenclature des produits, autrement dit le coût total des pièces utilisées dans la machine.

Face à cette situation économique incertaine, Sony préfère temporiser. Hiroki Totoki a déclaré que l’entreprise souhaitait encore observer l’évolution du marché avant de prendre une décision définitive concernant la sortie de la PS6.

Nous n’avons pas encore décidé à quel moment nous lancerons la nouvelle console, ni à quel prix. Nous voulons activement observer et suivre l’évolution de la situation. Au vu des circonstances actuelles, le prix de la mémoire vive (ndlr : la RAM) devrait également rester très élevé lors de l’année fiscale 2027 car l’offre sera encore insuffisante. En partant de cette hypothèse, nous devons réfléchir attentivement à ce que nous ferons.

Le dirigeant précise également que les prix de la mémoire vive devraient rester élevés durant l’année fiscale 2027, ce qui complique davantage les projections autour du lancement de la console.

Un « nouveau modèle économique » encore flou

L’un des points les plus intrigants de cette intervention concerne l’idée évoquée par Sony de potentiellement « changer de modèle économique ». Le constructeur reste volontairement vague sur ce sujet, mais Totoki explique que plusieurs simulations sont actuellement étudiées afin de trouver « la meilleure stratégie possible ».

Aucune précision n’a été donnée concernant ce que cela pourrait impliquer concrètement pour les consommateurs, mais on peut déjà émettre l’hypothèse que la prochaine génération sera bien moins abordable financièrement. Même si la PlayStation 6 n’a pas encore été officiellement dévoilée, ces premières déclarations montrent déjà que son lancement pourrait être fortement influencé par ce contexte économique persistant.

On imagine donc que Sony a tout intérêt à ce que la PlayStation 5 perdure encore un bon moment, ou du moins plus longtemps qu’initialement prévu. Le projet Helix de Xbox sera sans doute le premier véritable indicateur de ce bouleversement du marché des consoles de salon « classiques ». Car il ne faut pas non plus oublier la Steam Machine de Valve, qui devrait être lancée prochainement, mais qui fait face aux mêmes incertitudes.