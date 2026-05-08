Sony hésite encore sur la PS6 à cause du coût de la RAM

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Sony commence déjà à préparer l’après-PS5, mais plusieurs éléments importants autour de la future PlayStation 6 restent encore en suspens. Lors de sa récente réunion annuelle avec les actionnaires, le président et CEO de Sony, Hiroki Totoki, a confirmé que l’entreprise n’avait toujours pas arrêté ni la date de lancement ni le prix de sa prochaine console (via VGC). La firme envisage même un changement de modèle économique pour pallier à ces nouveaux défis.

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