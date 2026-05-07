LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir se la joue Batman Forever dans son trailer de lancement

Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grey…

Tout tourne autour de la nostlagie lorsqu’il est question d’aborder LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir, mais cette bande-annonce de lancement n’y va vraiment pas de main morte à ce sujet. TT Games et Warner Bros ont déterré la chanson mythique (et géniale) de Batman Forever, « Kiss from a Rose », que l’on doit à Seal, et qui a ici droit à un petit remix pour l’occasion.

Elle est accompagnée par des séquences qui sont elles aussi inspirées par les différents films de la saga, dont Batman Forever, même si l’accent est surtout mis ici sur la trilogie The Dark Knight. Le tout sous couvert de l’humour LEGO, qui parodie bien l’ensemble et qui ne se prend pas trop au sérieux, contrairement à Batou lui-même.

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sera disponible dès le 22 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. N’oublions pas qu’ue version Switch 2 est toujours prévue, mais elle arrivera plus tard dans l’année.