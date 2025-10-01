Informations du récit

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Lieu : Avant-poste des Matsumae

: Avant-poste des Matsumae Récompense : 450 pièces, 6 fragments de masque de pillard de l’Oni

Trouver l’éclaireur des Matsumae disparu

Légèrement au nord-est du Camp des Matsumae des Plaines d’Ishikari, un Avant-poste Matsumae est établi contre la montagne. Parlez au chef du camp pour apprendre qu’un de ses éclaireurs a disparu.

Partez vers le nord jusqu’à rejoindre la Ferme d’Ishikari. Sur place, cherchez une femme qui passe le balai devant chez elle. Parlez-lui et, après quelques échanges, vous apprenez que sa fille a secouru un Matsumae blessé. Sans aucun doute, il s’agit de l’éclaireur.

Suivez la femme jusqu’à une cachette dans laquelle se trouve le Matsumae. Nommé Ikeda, il confirme que vous serez payé si vous parvenez à le sortir d’ici. Acceptez la mission pour lancer la suite : Atsu va se mettre à monter la garde.

Tandis que vous discutez avec l’habitante, les pillards finissent par arriver. Vous pouvez lancer directement une Confrontation ou essayer d’en tuer discrètement, au moins quelques-uns, avant d’être repéré. Dans ce cas, attendez quelques instants pour que les forces ennemies se dispersent.

Pour le reste, il y a toujours un ou deux pillards avec des faucilles inflammables, et un autre avec une yari lance-flammes. Une fois les pillards tués, il est temps de ramener Ikeda à l’avant-poste.

Hélas, d’autres pillards vont venir vous barrer la route, dont deux archers. Éliminez ce beau monde puis terminez le trajet qui mène à l’avant-poste. Ikeda finit par être mis à l’abri, mais une dernière vague de pillards de l’Oni tente une offensive.

Heureusement, vous pouvez compter cette fois sur les Matsumae pour vous épauler. Là encore, archers et lanciers équipés d’un lance-flammes devront mobiliser votre vigilance. La menace des pillards définitivement écartée, Ikeda vous remerciera en vous donnant 450 pièces et 6 fragments de masque de pillard de l’Oni.

