Retrouver Jubei et Oyuki à la porte de la côte d’Oshima

Le rassemblement du trio Atsu-Jubei-Oyuki à la fin de « Fantômes du passé » ne s’est pas forcément bien passé, mais chasser la famille Saito ne peut pas attendre. Partez plein ouest depuis la Maison d’enfance d’Atsu pour atteindre la Porte de la côte d’Oshima.

Sur place, vous retrouvez Oyuki. Grâce à son aide, vous ouvrez la porte. De l’autre côté, la guerre semble faire rage. Parlez au Mastumae à l’agonie pour qu’il vous explique la situation. Les Frères Saito ont débarqué avec leurs hommes pour faire un carnage. Oyuki confirme leur plan : anéantir le château des Matsumae.

Sans plus attendre, vous partez à cheval pour essayer de rejoindre Jubei. Vous traversez un village incendié au bout duquel Atsu retrouve son frère, en tenue de combat.

Oyuki indique à Jubei que les Frères Saito seront sans pitié face aux civils, ce à quoi Jubei répond sèchement. Atsu tente à nouveau de réhabiliter Oyuki auprès de son frère, avant qu’il ne finisse par vous inviter à le suivre.

Chevauchez et vous n’allez pas tarder par être rejoint par d’autres Matsumae. Continuez de galoper pendant quelques instants avant d’être témoin de la puissance de Saito, pouvant apparemment compter sur une flotte.

Jubei sonne ensuite la charge mais les défenses de Saito font tomber des samouraïs les uns après les autres. Quand vous approchez du barrage de tireur, lancez une charge avec votre cheval.

Battre les forces de Saito

Après cette percée dans les défenses ennemies, battez-vous au corps à corps. L’avantage, c’est que les Matsumae et vos amis combattent à vos côtés. Utilisez quand même les armes qui ont l’avantage selon celles utilisées par les adversaires. Une fois cette zone nettoyée, allez rejoindre Jubei à droite du pont détruit pour continuer la bataille.

En face, un barrage de tireurs vous prend pour cible. Avancez accroupi et cachez-vous derrière le point de couverture le plus proche. Recommencez à bouger que quand les tireurs rechargent.

De cette manière, vous les atteindrez pour les battre au corps à corps. Quand tout le monde sera mort, suivez Jubei à travers l’ouverture au fond de la zone pour observer la bataille.

Malgré une bataille mal engagée, Jubei ne veut pas abandonner. Il demande à Atsu comment procéder. Observez le champ de bataille en regardant la porte du camp tout en haut de celui-ci, désormais franchie par les forces ennemies. Plus bas, observez ensuite les corps des Matsumae.

Enfin, regardez sur la gauche pour constater que les soldats ennemis se séparent, dont une partie se rend vers le château Matsumae.

Jubei veut attaquer tout de suite, tandis qu’Oyuki souligne son imprudence. Atsu est également surprise de cette précipitation, et demande à Jubei ce qu’il se passe. Il révèle alors que de la famille l’attend de l’autre côté. Oyuki préconise donc d’attendre la tombée de la nuit malgré tout.

Franchir la porte

Une fois la nuit tombée, vous êtes prêt à avancer. Glissez la pente devant vous et profitez d’être caché par les hautes herbes. Notez qu’il est possible d’atteindre votre objectif sans alerter qui que ce soit. Commencez par éliminer au kusarigama, si vous l’avez, les deux soldats devant vous, grâce à l’aide d’Oyuki.

Allez tuer ensuite un peu plus loin un soldat esseulé. Continuez jusqu’à vous retrouver au pied d’un rebord. Une tireuse patrouille un peu plus loin. Lorsqu’elle vous tournera le dos, grimpez le rebord et passez à droite des troncs d’arbre, sans vous arrêter, pour franchir la barrière grâce à un chariot.

De l’autre côté, longez la droite de la zone pour débarquer au pied d’une paroi rocheuse. Escaladez-la pour à la fois progresser incognito et avoir un visu confortable sur le camp. Un peu plus loin, assassinez deux soldats près d’un grand feu, grâce à Oyuki.

Rejoignez ensuite les herbes hautes juste à côté et passez directement à travers la brèche dans la barrière sur votre droite. Nouvelle zone, nouveaux ennemis. Tournez la tête sur la droite et hissez-vous afin d’atteindre des herbes hautes.

Faites quelques pas pour avoir, à votre portée, deux ennemis à éliminer simultanément, grâce à votre kusarigama et Oyuki. Longez ensuite le bout de la zaone pour arriver devant une petite ouverture, dans la barrière.

Passez à travers pour déclencher une cinématique. Les soldats de Saito sont prêts à exécuter des civils. Jubei ne peut pas laisser faire ça, et demande à Atsu de prendre un mousquet et de le couvrir. Vous obtenez alors le tanegashima.

Atsu en position, elle sort sa longue-vue pour assister à l’exécution des innocents. Et alors qu’une petite fille est partie pour être la prochaine, Jubei intervient pour gagner du temps. Ressortez la longue-vue vous-même et observez de nouveau Jubei et le chef ennemi.

Battre les forces de Saito

Levez légèrement la tête sur la gauche et remarquez la présence de barils rouges. C’est ici que vous allez tirer votre première balle. Vous causerez à la fois des dégâts et de la confusion. À partir de là, vous pouvez continuer à utiliser le fusil, ou bien descendre pour aller combattre. Le chef sera sûrement celui qui se laissera le moins faire.

Dès lors que vous aurez tué tous les soldats, une petite fille courra alors jusqu’à Jubei. Il s’agit de Kiku, sa fille. Et tandis qu’il la console, Atsu essaye de réaliser ce qu’il se passe, en même temps que Kiku, qui comprend donc qu’elle a une tante.

Et avant que les questions un peu délicates ne s’installent trop, Oyuki suggère de bouger. Sur le chemin de la côte d’Oshima, Atsu fait part de son incompréhension face au silence de Jubei sur Kiku, dans les plaines d’Ishikari. Les présentations continuent jusqu’à arriver, au bout de quelques pas, dans la région où sont basés les Matsumae.

Oyuki annonce que l’assaut de Saito est imminent, ce à quoi Jubei répond que les Matsumae seront prêts. Il part ensuite avec Kiku pour la ramener chez lui, tandis qu’Atsu et Oyuki restent un moment.

Atsu fait part à Oyuki de sa motivation intacte quant au fait de tuer les Frères Saito, mais l’ancienne Kitsune lui rappelle de ne pas se perdre dans cette bataille, surtout avec sa famille qu’elle a désormais retrouvée. Avant de partir, repérez les zones importantes de la région.

Sortez la longue-vue et observez vers le sud pour localiser le port de Benten. Tournez légèrement vers la gauche pour voir le château Matsumae.

Oyuki vous conseille d’aller rejoindre votre frère au château et vous met également sur la piste de Murata, qui pourra vous faire un pistolet dans le cadre du récit « Armes et répercussions ». Mais si effectivement vous comptez poursuivre la quête principale, rendez-vous dans la quête « Échos de la tempête ».

Tous les autres récits de Ghost of Yōtei, l’emplacement des collectibles ou des points d’intérêt, ou encore la soluce des quêtes principales du jeu sont à retrouver sur notre guide complet.