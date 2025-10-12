Port de Soya – Ghost of Yōtei
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Fauchinou
Pour réduire la mainmise du Kitsune sur la Crête de Teshio, Atsu peut se lancer dans la libération des camps des Six de Yōtei et le nettoyage de repaires secrets. L’un d’entre eux, situé au nord de la région, abrite même une personne captive du nom d’Hachiro. Le libérer fait l’objet d’un récit de Ghost of Yōtei, lui-même condition de la réussite d’une quête de sensei.
Informations du récit
- Région : Crête de Teshio
- Emplacement : À l’est de la Rivière Sarufutsu
- Pré-requis : Aucun
- Récompense : Autel de réflexion, Casse-tête « Boîte étrange », Charme de coup fracassant
Libérer le port de Soya
Quasiment à la pointe nord de la Crête de Teshio et aux alentours de la Rivière Sarufutsu est établi le Port de Soya. Comme pour les autres camps, tuez tout le monde pour le libérer. Ce ne sera pas tout, il faudra également sauver Hachiro, la personne captive de ce camp.
Vous pouvez tout à fait essayer de tuer discrètement ou frontalement tout le monde avant d’aller le sauver, ou bien le secourir dès que vous le pouvez. Notez simplement qu’il combattra avec vous en cas d’ennemis restants, mais l’alerte sera donnée et il faudra veiller à ce qu’il ne meure pas.
Une fois la menace entièrement éradiquée, Hachiro vous donnera en récompense le Charme de coup fracassant, puis vous serez amené devant l’autel de réflexion et la Boîte étrange. Avoir sauvé Hachiro est aussi une condition pour terminer le récit de sensei « Le chemin du kusarigama ».
Tous les autres récits secondaires de Ghost of Yōtei, l’emplacement des collectibles ou des points d’intérêt, ou encore la soluce des quêtes du jeu sont à retrouver sur notre guide complet.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 02/10/2025