Port de Soya – Ghost of Yōtei

Informations du récit

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : À l’est de la Rivière Sarufutsu

: À l’est de la Rivière Sarufutsu Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Autel de réflexion, Casse-tête « Boîte étrange », Charme de coup fracassant

Libérer le port de Soya

Quasiment à la pointe nord de la Crête de Teshio et aux alentours de la Rivière Sarufutsu est établi le Port de Soya. Comme pour les autres camps, tuez tout le monde pour le libérer. Ce ne sera pas tout, il faudra également sauver Hachiro, la personne captive de ce camp.

Vous pouvez tout à fait essayer de tuer discrètement ou frontalement tout le monde avant d’aller le sauver, ou bien le secourir dès que vous le pouvez. Notez simplement qu’il combattra avec vous en cas d’ennemis restants, mais l’alerte sera donnée et il faudra veiller à ce qu’il ne meure pas.

Une fois la menace entièrement éradiquée, Hachiro vous donnera en récompense le Charme de coup fracassant, puis vous serez amené devant l’autel de réflexion et la Boîte étrange. Avoir sauvé Hachiro est aussi une condition pour terminer le récit de sensei « Le chemin du kusarigama ».

