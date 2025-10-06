Un homme à la tête de tortue, la proie d’un samouraï Matsumae, ou bien une terrifiante Yamauba bleue, voici quelques-unes des cibles à chasser dans les Plaines d’Ishikari, une des régions de Ghost of Yōtei. Des masques, kits de sabre et autres récompenses supplémentaires sont parfois à récupérer sur le cadavre de vos proies.

(Article en cours)

Toshi la Torche

Emplacement : Grotte côtière

: Grotte côtière Récompense : 2 250 pièces, Masque de Toshi la Torche

Au sud-ouest des Plaines d’Ishikari se trouve la Plage d’Otaru. Sur cette plage, vous trouverez la Grotte Côtière. Approchez de l’entrée pour tomber sur un Matsumae.

Il doit capturer vivant Toshi mais estime qu’il mérite la mort étant donné qu’il a brûlé les siens. À vous de vous charger de la prime. Constatez les dégâts causés sur les Matsumae à mesure que vous progressez dans la grotte.

Vous ne tarderez pas à arriver dans la zone où se trouve Toshi la Torche et ses hommes, en plein meurtre. Montez sur la gauche pour surplomber la zone. Comme les Trois Brigands des Prairies de Yōtei, Toshi la Torche fait partie des primes que l’on peut tuer d’un seul coup en étant discret.

Attendez que Toshi tourne le dos à ses sbires et s’éloigne puis assassinez directement le plus proche de vous.

Ne tardez pas à tuer discrètement le sbire restant et rejoignez en silence Toshi pour l’exécuter par derrière. Voilà une prime menée sans souci. Le Matsumae vient confirmer la mort de Toshi mais, malheureusement, des pillards arrivent.

Attention à la brute et aux faucilles enflammées des deux autres. Une fois le ménage fait et avant de quitter la grotte, n’oubliez pas de ramasser le Masque de Toshi la Torche sur son cadavre.

De retour à l’air libre, d’autres pillards vous attendent, dont un lance-flammes et un lanceur de bombes. Et avec l’herbe inflammable, faites attention de ne pas vous retrouver pris dans les flammes. En vainquant ces derniers pillards, le Matsumae vous donne la récompense de la prime, 1500 pièces, + un bonus de 750 pièces.

Yamauba bleue

Emplacement : Domaine Noirci

: Domaine Noirci Récompense : 1 500 pièces, Masque de Yamauba bleue

La Yamauba bleue commence par se pister du côté de la Bifurcation d’Ishikari, vers le sud-est des Plaines d’Ishikari. Là-bas, des pillards s’en prendront à un habitant.

Enclenchez une Confrontation pour éliminer d’emblée un des ennemis, puis occupez-vous des autres, en faisant attention à la brute si elle en fait partie. Allez ensuite parler à l’habitant.

Il vous dira qu’il a vu la Yamauba Bleue mettre le feu à elle seule à un camp de pillards, mais que, pour en savoir plus, il va falloir s’adresser au fabricant de masques à l’Auberge du Souffle de l’Oni.

Cette auberge se situe grosso modo à l’est de votre position. Arrivé sur place, cherchez donc Sabura, le fabricant de masques. Parlez-lui de la Yamauba bleue en lui montrant le dessin que vous a fait l’habitant, et il reconnaîtra le masque. Une femme nommée Miyo l’a acheté, et elle vivrait dans la forêt au nord-est de votre position.

En effet, au bout de quelques pas dans cette direction, vous tomberez sur le Domaine Noirci, cernée par des pillards de l’Oni.

Lancez une Confrontation pour vous débarrasser d’un premier ennemi, puis tuez les autres en prenant garde à la yari lance-flammes. Une fois tranquille, explorez la maison à la recherche d’indices.

Examinez le tas de masques de pillards d’Oni dans un coin de la pièce, ainsi que la poupée brûlée posée sur un lit. Soudain, Miyo, la femme dont vous a parlé Saburo, arrive pour vous tuer.

Consciente de l’histoire malheureuse derrière la vie de Miyo, Atsu essaye d’éviter le combat. Malheureusement d’autres pillards débarquent et Miyo perd confiance en vous, ce qui lance un combat.

La configuration est paticulière car vous devrez vous défendre à la fois face aux pillards, et face à Miyo. Privilégiez toujours, et autant que possible, les pillards pour éviter d’être trop submergé. La bonne nouvelle, c’est que les attaques de Miyo restent assez lisibles et ses enchaînements ne sont plus agressifs que la moyenne.

Au moment où sa barre de vie atteint zéro, Atsu laissera Miyo dire ses dernière paroles, avant de s’effondrer. Vous n’aurez plus qu’à ramasser le Masque de la Yamauba bleue sur son cadavre, sans oublier la prime de 1 500 pièces à récupérer au tableau des primes.

Si vous avez besoin d’autres informations ou bien que vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.