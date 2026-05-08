Le jeu Paranormal Activity: Threshold est annulé car Paramount n’a pas souhaité retarder la sortie

Paramount ne voulait pas donner plus de temps au projet

Paranormal Activity: Threshold devait sortir cette année même si aucune date précise n’avait encore été fixée. Il y a peu, Brian Clarke, qui chapeaute le projet, s’est rendu compte qu’il aura finalement besoin d’un peu plus de temps que prévu pour mener à bien le développement. Chose qui lui aurait été refusée par Paramount, détenteur de la licence, ce qui aurait conduit à l’annulation de ce jeu :

« Nul n’ignore que le développement de jeux vidéo implique des changements et des défis constants, surtout pour un développeur indépendant. Il est vite devenu évident que le jeu nécessitait plus de temps pour atteindre son plein potentiel. DreadXP a soutenu ma demande et, ensemble, nous avons sollicité une prolongation de délai auprès de Paramount. Malheureusement, Paramount a refusé. Je me suis alors retrouvé face à un dilemme : bâcler le développement et sortir un produit médiocre dont je n’aurais pas été fier, ou bien mettre fin à notre collaboration. J’ai choisi la seconde option. DreadXP m’a fièrement accompagné à chaque étape et nous nous sommes séparés de Paramount à l’amiable. Ce fut un honneur d’être ne serait-ce que considéré pour travailler sur une licence que j’affectionne tant. »

Si vous vous demandiez si Warner Bros. Games serait bien géré par Paramount une fois le rachat de Warner Bros. bouclé, vous avez peut-être ici un premier élément de réponse. Précisons tout de même que ce n’est là qu’une version de l’histoire, puisque Paramount n’a pas commenté l’affaire. Il est probable que Brian Clarke retourne désormais travailler sur la licence The Mortuary Assistant, qui a eu plus de succès.