Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei/Terres sauvages de Nayoro

: Prairies de Yōtei/Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Rivière Nupur

: Rivière Nupur Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Artefact aïnou Ikupasuy, 3 fleurs

Ramasser l’artefact aïnou ikupasuy

Au nord-est des Prairies de Yōtei, vous pourrez rejoindre la Rivière Nupur. Au niveau de l’inscription de cette zone sur la map, vous tomberez sur un petit campement, sous un grand arbre. Ici, examinez le tas de feuilles près de l’eau. Vous obtiendrez ainsi l’ikupasuy, un artefact aïnou. Atsu se demande si les aïnous pourraient lui en dire davantage à son sujet.

Allez donc voir le marchand qui a son étal à l’Auberge de l’ombre de Yōtei. Il vous indiquera que les pêcheurs de Husko Kotan sauront vous en dire plus.

Il va donc falloir rejoindre les Terres sauvages de Nayoro, accessible depuis le Bac central au nord des Monts Tokachi. Depuis le village, dirigez-vous vers la rivière, légèrement à l’est, pour apercevoir les pêcheurs.

Parlez à l’enfant et il vous demandera de le suivre sans plus tarder. Arrivé à sa maison, le grand frère de l’enfant débarque pour vous expliquer l’histoire de cet ikupasuy.

Cet artefact a une importance toute particulière d’un point de vue familial. L’aïnou vous remercie donc de l’avoir ramené, et vous quitte en vous laissant 3 fleurs.

