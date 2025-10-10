L’héritage aïnou – Ghost of Yōtei
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Fauchinou
Au rang des collectibles que vous pouvez trouver dans Ghost of Yōtei figurent les artefacts aïnous. Il s’agit d’outils, d’instruments, de bijoux et autres reliques propres aux aïnous, le peuple autochtone que nous côtoyons à plusieurs reprises durant l’aventure. Un de ces artefacts fait l’objet d’un récit que nous vous détaillons dans cet article.
Informations du récit
- Région : Prairies de Yōtei/Terres sauvages de Nayoro
- Emplacement : Rivière Nupur
- Pré-requis : Aucun
- Récompense : Artefact aïnou Ikupasuy, 3 fleurs
Ramasser l’artefact aïnou ikupasuy
Au nord-est des Prairies de Yōtei, vous pourrez rejoindre la Rivière Nupur. Au niveau de l’inscription de cette zone sur la map, vous tomberez sur un petit campement, sous un grand arbre. Ici, examinez le tas de feuilles près de l’eau. Vous obtiendrez ainsi l’ikupasuy, un artefact aïnou. Atsu se demande si les aïnous pourraient lui en dire davantage à son sujet.
Allez donc voir le marchand qui a son étal à l’Auberge de l’ombre de Yōtei. Il vous indiquera que les pêcheurs de Husko Kotan sauront vous en dire plus.
Il va donc falloir rejoindre les Terres sauvages de Nayoro, accessible depuis le Bac central au nord des Monts Tokachi. Depuis le village, dirigez-vous vers la rivière, légèrement à l’est, pour apercevoir les pêcheurs.
Parlez à l’enfant et il vous demandera de le suivre sans plus tarder. Arrivé à sa maison, le grand frère de l’enfant débarque pour vous expliquer l’histoire de cet ikupasuy.
Cet artefact a une importance toute particulière d’un point de vue familial. L’aïnou vous remercie donc de l’avoir ramené, et vous quitte en vous laissant 3 fleurs.
Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits secondaires ou bien que vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 02/10/2025