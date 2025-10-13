Informations de la quête de sensei

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Dojo de Takahashi-sensei

: Dojo de Takahashi-sensei Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « Le courroux de la yari »

: Avoir terminé le récit de sensei « Le courroux de la yari » Récompense : Aucune

Faire les récits de l’artificière

Avant de pouvoir véritablement vous occuper de ce récit, il y a quelques conditions à remplir avant. La première est de réussir les deux récits de sensei liés à l’artificière. Commencez par la sauver puis effectuez une deuxième mission pour lui rendre un autre service, validant ainsi sa présence pour ce récit.

Libérer les camps des Six de Yōtei

Autre pré-requis pour entreprendre l’assaut du château, il faut avoir libéré certains camps. Il y a tout d’abord la Pêcherie Nishin et la Carrière de l’homme masqué, à retrouver dans notre guide sur les camps des Six de Yōtei.

Et pour ce qui concerne le dernier camp, il est question de la Garnison de la corne brisée, à retrouver dans notre soluce du récit dont il fait l’objet.

Tuer l’Oni

La dernière condition nécessaire au lancement du récit consiste ni plus ni moins à venir à bout de l’Oni à l’issue de l’intrigue principale.

Soluce de la quête principale « Le conte de l’oni »

Rejoindre Takahashi-sensei

Quand toutes les conditions sont réunies, vous connaissez le chemin : allez au Dojo de Takahashi-sensei dans le Bois du cerf blanc. Vous verrez le sensei et Ina discuter. Parlez au sensei et il vous demandera de trancher entre deux types de drapeaux.

Pour choisir le blanc, vous devrez dire « Nous avons besoin de changement », et pour le jaune, « Seul le peuple compte ». Peu importe votre choix, la suite des opérations peut se lancer.

Suivez vos alliés et Ina déclarera qu’il faut tout simplement détruire le château. Pour vous aider, vous disposez d’un bō-hiya, l’espèce de mortier que vous avez déjà pu rencontrer dans d’autres combats.

Vous allez ensuite être amené au pied du château. Sortez votre longue-vue et examinez le signal donné par le sensei, au nord-ouest, en hauteur. Vous serez ensuite aux commandes du bō-hiya. L’idée va être de bombarder la porte d’entrée puis d’envoyer vos tirs sur les forces de l’Oni qui viendront vers vous.

Notez que vous avez environ 4 secondes de délai de rechargement, et qu’il vaut mieux anticiper les déplacements des troupes pour définir votre point d’impact. La séquence de tir va durer à peu près une minute, le temps que le château soit embrasé.

Battre les pillards de l’Oni

Les forces de Saito vont donc continuer à sortir du château, et cette fois vous allez prendre les armes pour les cueillir. Il y aura pas mal d’ennemis à battre, mais vous ne serez pas seul vu que vous pourrez compter sur les disciples de Takahashi.

Assez rapidement, le combat prendra fin. L’heure est à la fête et Atsu se réveillera un peu plus tard avec la gueule de bois. Vous êtes au Marché d’Ishikari, et aucune trace du sensei ou d’Ina. Remontez la rue principale jusqu’à tomber sur eux, en train de préparer à manger.

Asseyez-vous près de vos compagnons et savourez le goût agréable de la victoire et de la liberté. Vos alliés vous remercient pour votre aide et pensent déjà à l’après. Les Plaines d’Ishikari sont désormais libérées des pillards de l’Oni.

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits secondaires ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.