Informations du récit

Région : Terres sauvages de Nayoro

: Terres sauvages de Nayoro Emplacement : Campement des Collines de Cukpet

: Campement des Collines de Cukpet Pré-requis : Avoir terminé le récit « L’âme d’un instrument »

: Avoir terminé le récit « L’âme d’un instrument » Récompense : Mélodie des aïnous pour shamisen

Retrouver le musicien aux Terres sauvages de Nayoro

Le pré-requis au lancement de ce récit de Ghost of Yōtei est donc clair : terminer la quête « L’âme d’un instrument » dans les Monts Tokachi. Dans la foulée, ce récit démarre, et il faut attendre de rejoindre les Terres sauvages de Nayoro.

Une fois arrivé dans la région, il faudra se diriger au sud-ouest et atteindre la zone Collines de Cukpet. Puis, c’est au Campement des Collines de Cukpet que vous retrouverez le musicien aïnou.

Parlez au musicien et il vous apprendra qu’il a du mal à trouver l’inspiration. Il va ensuite vous proposer de jouer ensemble. Vous devrez chercher trois fois la bonne note grâce au pavé tactile et vous débloquerez au bout de cette session la Mélodie des aïnous. Elle vous permettra de vous orienter vers les artefacts aïnous manquants.

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits secondaires ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.