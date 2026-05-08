PlayStation pousse au développement des outils IA au sein des PlayStation Studios, dont Naughty Dog

Des outils déjà bien en place

Le PDG de Sony, Hiroki Totoki, a insisté pour dire que les outils d’intelligence artificielle ne viennent pas remplacer les artistes, mais vont les aider à accomplir des tâches répétitives. Même discours chez Hideaki Noshino (rapporté par Variety), PDG de PlayStation, qui a pris la parole en indiquant que les PlayStation Studios utilisent déjà des outils de la sorte, dans plusieurs secteurs dont le domaine de l’assurance qualité, qui est déjà très maltraité en temps normal :

« Au sein de nos studios, les développeurs de jeux automatisent les flux de travail répétitifs, améliorent la productivité et accélèrent dans des domaines tels que l’assurance qualité, la modélisation 3D et l’animation, grâce à de nouveaux outils basés sur l’IA »

L’un de ces outils est nommé Mockingbird et est par exemple utilisé par Naughty Dog ainsi que le studio de San Diego de Sony, qui travaille sur MLB The Show. Il s’agit là d’un outil qui génère plus facilement des animations faciales à partir des données de la capture de performances des acteurs et actrices. Un autre de ces outils permet quant à lui d’utiliser des séquences vidéo réelles pour analyser les cheveux des personnes afin de les modéliser en 3D. On semble comprendre que tout cela a d’ores et déjà été utilisé sur certains titres, dont Horizon Zero Dawn Remastered. Et c’est bien entendu sans parler de l’IA du PSSR ou d’autres améliorations techniques du genre.

L’utilisation de l’IA ne s’arrête pas là puisque cela est aussi mis en avant dans l’expérience utilisateur sur console, avec la volonté d’avoir des systèmes qui vous recommanderont plus facilement des jeux qui peuvent vous plaire en fonction de vos centres d’intérêt.