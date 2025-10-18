Rejoindre Jubei sur la côte

Sitôt la quête principale « Loups jumeaux, cœurs jumeaux » terminée, le rendez-vous est donné sur la côte du Littoral de la mâchoire de pierre. Depuis la Teinturerie Pourpre, regardez au sud-sud-ouest pour apercevoir un feu allumé. Il s’agit de Jubei.

Parlez-lui pour véritablement lancer la quête. Les jumeaux partagent un repas avant la bataille, en se partageant les rituels qu’ils font avant chacune d’elles. Avant que la tempête se lève, Atsu donne le départ.

Atteindre le château d’Ishikari

Vous arriverez un peu plus tard, en barque, sur la terre ferme, à quelques dizaines de mètres de l’entrée de la mine. Avancez dans la grotte puis serrez sur la gauche pour suivre un petit chemin montant qui vous fera passer sur des panneaux en bois.

Au bout du chemin, grimpez à la paroi. En haut, sautez en face et continuez pour arriver à un feu de camp abandonné. Jubei y ramasse une torche, ce qui va rendre la suite de l’exploration plus simple.

Suivez le frangin jusqu’à arriver devant une ouverture au niveau du sol. Rampez et, en face, Jubei vous apprendra que vous êtes rendu à l’entrée de la mine. Passez à travers l’ouverture.

De l’autre côté, Atsu discutera avec Jubei, le temps d’arriver à une autre ouverture. Peu de temps après, un nouvel espace vous attend pour ramper. Vous arriverez dans une salle où des squelettes jonchent le sol.

Pour progresser, Jubei se plaque contre le mur pour vous hisser plus haut. Une fois au niveau supérieur, cherchez un point d’accroche pour votre grappin et sautez en face. Avancez, laissez-vous tomber puis retournez-vous. Repérez le tissu rouge en hauteur. Tirez dessus avec votre grappin pour libérer un passage.

Approchez du rebord et faites monter Jubei. Reprenez votre route en passant notamment à travers une ouverture. Vous voici dans une nouvelle zone qui vous demandera de faire un peu de grimpette.

Empruntez le même parcours de plateforme que Jubei pour continuer votre ascension. Vous finirez par arriver, enfin, à l’air libre en vous faufilant à travers une ouverture.

Le parcours n’est cependant pas terminé, il va falloir longer la falaise en sautant sur des planches en bois et autres poutres fixées à la paroi. Escaladez ensuite les prises rocheuses puis, en haut, marchez successivement sur deux arbres morts. Au bout du deuxième, effectuez un saut sur le mur en face, et hissez-vous.

À partir de là, vous pouvez apercevoir un feu au loin. Vous y êtes presque. Sautez sur de nouvelles planches et poutres en bois pour atteindre l’entrée du château. Vous tomberez alors sur un pillard de l’Oni venu prendre l’air.

Petit conseil, si vous n’avez pas encore eu le trophée 🏆 Sayonara, utilisez le coup d’épaule ou le coup de pied typhon de la yari pour envoyer le garde valser vers d’autres cieux.

Entrer dans la mine et libérer les Matsumae

À présent, entrez dans la mine et avancez jusqu’à arriver dans une zone surveillée par des pillards. Descendez d’un cran et éliminez discrètement le premier pillard à gauche, avant de vous occuper de celui du fond, toujours à votre niveau.

Visez ensuite le pillard isolé en contrebas, en train de frapper un Matsumae. Terminez enfin par les trois derniers avec un assassinat de chaîne, si vous avez appris la compétence.

Normalement, tout le monde sera mort sans avoir déclenché l’alerte. Les Matsumae sont évidemment reconnaissants de votre action, et vous pouvez les inciter à prendre les armes pour se rebeller contre l’Oni. Dirigez-vous devant la porte et tirez au grappin avec Jubei pour l’ouvrir.

Dans le couloir suivant, l’attaque est lancée face aux pillards. À l’aide de Jubei, tuez les pillards qui s’opposeront à vous, jusqu’à rejoindre une autre porte. Une fois encore, grâce à votre frère, tirez avec votre grappin sur la barrière.

La porte s’ouvrira mais, attention, pas moins de quatre archers vous prendront directement pour cible. Tuez-en un maximum, si ce n’est tous, avant de vous occuper des autres pillards à votre niveau. Quittez la salle en suivant la rébellion Matsumae.

Arrivé à une autre porte, un groupe de pillards supplémentaire débarque. Ils ne feront pas le poids face à votre escouade. Progressez en étant témoin du retournement des Matsumae. Une dernière porte vous barre la route. Comme pour les autres, arrachez la barrière.

Battre les pillards de l’Oni

Vous débarquez dans la cour principale, où nombre de pillards vous attendent. Profitez encore du fait de compter sur les Matsumae pour vous faciliter le travail. N’oubliez pas d’utiliser votre lance sur les doubles faucilles.

Une fois les pillards vaincus, Jubei s’apprête à partir pour s’occuper des prisonniers. Atsu continue donc de son côté. Après avoir passé une porte, vous vivez de chaleureuses retrouvailles avec Kanta. Occupez-vous de lui en faisant attention aux deux pyromanes derrière lui. Vous n’avez plus qu’à faire le plein de ressources avant d’ouvrir la porte.

Boss : L’Oni

Enfin, après tant d’efforts, Atsu fait face à l’Oni. Ils échangent tous les deux quelques paroles, avant de lancer un combat qui s’annonce âpre.

L’Oni manipule l’ōdachi, un sabre géant. Cela veut dire que les dégâts seront importants, si vous êtes touché, mais aussi qu’il utilisera pas mal d’attaques rouges imparables. Soyez donc très prudent et utilisez l’esquive dans ce cas.

Et si vous êtes plus adepte de la parade, profitez des attaques bleues pour réaliser des parades parfaites. Risqué, mais cela vous garantit une fenêtre de frappe. N’hésitez pas également à utiliser vos armes d’action rapide, entre metsubushi, bombes, ou encore la Flamme de l’Oni obtenue plus tôt.

Lorsqu’il ne restera qu’un tout petit peu de vie à l’Oni, il étranglera Atsu, et vous ne pourrez rien faire.

Une cinématique se lance et l’Oni jettera notre héroïne dehors. Il a rejoint dans la foulée. Atsu écrase alors symboliquement le masque de l’Oni, ce qui annonce la phase 2 du combat.

Attention, cette fois, l’Oni peut lui aussi enflammer son arme. Il jettera aussi un peu partout des gerbes de flamme, donc gardez vos distances si c’est le cas. Il continuera à utiliser les mêmes attaques que dans la phase précédente tout en ayant de nouveaux coups, comme un gros coup de poing rouge imparable.

Il tentera également de vous désarmer, que ce soit via son épée ou une charge violente. En gros, redoublez de prudence dans cette phase et n’hésitez vraiment pas à esquiver, quitte à ne pas trop le frapper, ce qui vous permettra au moins d’étudier ses patterns. Une fois sa santé réduite à zéro, Atsu obligera l’Oni à ramper.

Il arrivera alors jusqu’à Jubei. Les jumeaux se positionnent alors de chaque côté du borgne, et assènent un coup fatal simultané. Atsu raye ensuite le nom de l’Oni via son sang. Elle et Jubei savourent un court instant, avant de devoir fuir. Vous débloquez le trophée 🏆 L’Oni.

Dans un coin plus tranquille, Jubei réalise que c’est enfin fini. Atsu doit quant à elle poursuivre sa route. Jubei confie à sa soeur qu’elle n’est désormais plus seule dans son combat, et fait comprendre qu’elle pourra compter sur lui pour mener à bien sa vengeance. Ainsi s’achève l’arc narratif lié à l’Oni.

Si vous avez besoin d’autres informations sur l’histoire principale ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.