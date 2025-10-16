Informations du récit de sensei

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Port de Benten

: Port de Benten Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Armure défensive de Ginji

Parler à Ginji l’armurier

Au Port de Benten, rejoignez la place sur laquelle Ginji l’armurier tient son échoppe. Parlez-lui pour qu’il vous fasse part de son inquiétude, et d’une petite mission qu’il a pour vous.

Toutefois, il vous en dira plus ailleurs, à un emplacement qu’il vous indique sur votre carte. Le rendez-vous est donné au sud-est, là où la Rivière Oyobe se jette dans la mer. Ginji vous attend devant un pont.

Acceptez la mission et vous apprendrez que Ginji a fait l’erreur de se vanter d’une nouvelle armure sur laquelle il travaille. Résultat, les hommes du Dragon la recherchent activement et ont désormais investi la Maison de thé de Joyo, où l’armure repose.

Le plan est simple : monter dans un tonneau pour être amené incognito jusqu’à destination et ainsi éliminer les soldats. En échange, Atsu veut l’armure. Après quelques minutes passées dans le tonneau, Atsu revient à l’air libre, comme prévu, à la maison de thé.

Battre les soldats du Dragon

À présent, à vous de voir si vous déclenchez une Confrontation ou bien si vous préférez vous la jouer discrète. Dans le second cas, commencez par la gauche de la zone pour tuer deux discrètement deux gardes. Revenez ensuite d’où vous venez et, depuis le toit, assassinez à la chaîne trois soldats en contrebas si vous avez cette capacité.

Grimpez à présent sur le toit de la maison principale et allez légèrement sur la droite pour commettre un double assassinat sur les gardes en contrebas. Remontez sur le toit de la maison principale et passez à travers la fenêtre pour vous retrouver dans le dos d’un autre ennemi, que vous pouvez tuer.

Ressortez et, depuis le toit, tuez depuis les airs un énième garde en contrebas. Passez ensuite par la porte d’entrée et assassinez la dernière ennemie de la zone.

La zone est désormais hors de danger, et vous pouvez libérer Ginji à l’étage. Il vous confiera que l’armure est tout près, cachée dans du thé. Allez examiner le petit tonneau à l’opposé, dans un coin, pour qu’Atsu mette la main dessus.

Notre héroïne l’enfile dans la foulée pour la tester. L’Armure défensive de Ginji est censée être à l’épreuve des balles. Concrètement, les dégâts infligés par des projectiles sont réduits, et il est possible de dévier les balles lorsque vous vous mettez en garde. Extrêmement pratique dans cette région où les tireurs sont nombreux. Dehors et face à des hommes du Dragon, maintenez la garde pour dévier les tirs ennemis.

De cette manière, prenez à revers les tireurs afin de pouvoir les tuer au corps à corps. Faites ensuite attention aux renforts, dont une brute et surtout un porteur d’éventail, que vous devez absolument prioriser. Battez-vous jusqu’à éliminer le dernier adversaire.

Ginji viendra alors vous rejoindre et constater avec plaisir que l’armure fonctionne. En guise de remerciement, il confirme qu’Atsu va pouvoir la garder. La quête se termine sur un petit thé partagé avec les autres membres de la maison de thé.

