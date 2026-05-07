Neverness to Everness : Hotta Studio reconnaît avoir utilisé l’IA générative à certains endroits et promet de tout modifier

Le studio a déjà retiré les éléments concernés

L’affaire autour de l’utilisation d’IA générative dans Neverness to Everness a pris de grandes proportions car le studio avait auparavant clamé qu’il avait eu entièrement recours à des artistes pour développer le jeu. C’est en tout cas ce qu’il a dit au VTuber Ironmouse en lui proposant de devenir partenaire pour du contenu sponsorisé. Un mensonge vite découvert, et l’affaire s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Histoire d’apaiser les tensions, Hotta Studio a pris la parole pour admettre son erreur et faire son mea culpa :

« Merci pour vos commentaires. Ils sont importants pour nous. Neverness to Everness se base sur la créativité humaine. Les personnages, les histoires et le monde que vous découvrez sont l’œuvre d’artistes, d’écrivains et de designers. Des outils assistés par l’IA n’ont été utilisés que sur un petit nombre d’éléments de fond et d’environnement, et non sur les personnages ou les histoires qui définissent ce jeu. Nous examinons déjà et retravaillons les éléments signalés : « Clear Skies in Summer » et « Pink Paws Heist ». Vos commentaires façonnent ce jeu, alors continuez à nous les envoyer. Nous écoutons, et nous nous engageons à offrir la qualité que vous méritez. »

Des images temporaires ont déjà été mises en place dans le jeu pour remplacer celles créées par IA, en attendant quelque chose de plus définitif. Voilà qui devrait donner matière à réfléchir à d’autres studios qui voudraient faire de même de manière si peu subtile.

Apparently the new gacha game Neverness To Everness features AI generated artwork in the full release – including a cinema you can go to that shows genAI animated cinematics.Consider not playing or promoting it. — LittleKuriboh (@littlekuriboh.bsky.social) 2026-04-29T23:01:58.170Z

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Neverness to Everness.