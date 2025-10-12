Informations du récit

Région : Crête de Teshio

Emplacement : Auberge de la Grue rouge

Pré-requis : Aucun

Récompense : 450 pièces, 4 aciers shinobis

Espionner Hyobee à l’auberge de la grue rouge

Aux alentours de l’Auberge de la Grue rouge de la Crête de Teshio, un habitant près de chevaux a le sentiment que quelqu’un risque de lui poser des problèmes. Il demande à Atsu de le surveiller au cas où. Acceptez la mission pour qu’il vous donne des détails.

L’homme que vous devez suivre s’appelle Hyobee. Il a l’habitude d’aller boire à l’auberge, donc vous n’aurez pas à aller bien loin. Entrez dans l’auberge et asseyez-vous pour espionner les conversations des tables voisines.

Tournez la tête vers la droite pour tomber sur la table de Hyobee. Écoutez-le puis vous le verrez sortir pour aller se soulager. Suivez-le en sortant par la même porte. À peine sorti, vous êtes témoin de l’assassinat de Hyobee.

Allez donc corriger le Neuf-Queues responsable de ce meurtre. Une fois vaincu, Atsu va l’interroger pour en savoir plus sur cette histoire de caravane et le meurtre de Hyobee. Il se suicidera ensuite.

Retournez voir le donneur de quête du début, toujours au même endroit, et faites-lui votre rapport. La conversation ne va pas durer bien longtemps et votre interlocuteur va vous conseiller de partir après vous avoir donné votre récompense de 450 pièces et 4 aciers shinobis.

