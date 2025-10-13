Informations de la quête de sensei

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Dojo de Takahashi-sensei

: Dojo de Takahashi-sensei Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « Le courroux de la yari »

: Avoir terminé le récit de sensei « Le courroux de la yari » Récompense : Skin Yari de Takashi-sensei pour la yari

Frapper le plaqueminier

Avant de pouvoir frapper le plaqueminier, il est nécessaire d’apprendre toutes les compétences liées à la yari, grâce aux autels de réflexion. En comptant le point dépensé lors de « Le chemin de la yari », et la technique obligatoirement obtenue lors de la quête précédente, vous aurez, au pire, cinq points de compétence à attribuer.

Une fois l’arbre de compétence de la yari complété, retournez au Dojo de Takahashi-sensei dans le Bois du cerf blanc pour vous présenter devant l’arbre. Frappez ensuite le masque et il se détruira. Les kakis vont alors tomber, et le sensei va féliciter Atsu pour sa maîtrise.

En guise de récompense, il vous offre la Yari de Takahashi-sensei, un nouveau skin pour votre lance. N’espérez donc pas une meilleure puissance de frappe.

