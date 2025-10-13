Plaqueminier de Takahashi-sensei – Ghost of Yōtei
Au cours de son initiation à la yari, Atsu s’est vu proposer par Takahashi-sensei de frapper l’arbre de son dojo, un plaqueminier, pour en faire tomber un fruit. Hélas, elle n’a pas réussi, signe qu’elle a encore besoin d’entraînement avant d’utiliser la yari. Ainsi, quand vous aurez réuni les conditions pour y arriver, retournez devant le plaqueminier pour tenter votre chance. Un récit de sensei express de Ghost of Yōtei peut donc être complété.
Informations de la quête de sensei
- Région : Plaines d’Ishikari
- Emplacement : Dojo de Takahashi-sensei
- Pré-requis : Avoir terminé le récit de sensei « Le courroux de la yari »
- Récompense : Skin Yari de Takashi-sensei pour la yari
Frapper le plaqueminier
Avant de pouvoir frapper le plaqueminier, il est nécessaire d’apprendre toutes les compétences liées à la yari, grâce aux autels de réflexion. En comptant le point dépensé lors de « Le chemin de la yari », et la technique obligatoirement obtenue lors de la quête précédente, vous aurez, au pire, cinq points de compétence à attribuer.
Une fois l’arbre de compétence de la yari complété, retournez au Dojo de Takahashi-sensei dans le Bois du cerf blanc pour vous présenter devant l’arbre. Frappez ensuite le masque et il se détruira. Les kakis vont alors tomber, et le sensei va féliciter Atsu pour sa maîtrise.
En guise de récompense, il vous offre la Yari de Takahashi-sensei, un nouveau skin pour votre lance. N’espérez donc pas une meilleure puissance de frappe.
