Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Lieu : Jardin de Maître Heijiro

: Jardin de Maître Heijiro Récompense : Mélodie de l’esprit pour shamisen

Explorer le jardin de Maître Heijiro

Rendez-vous vers le nord-ouest des Prairies de Yōtei pour rejoindre le Jardin de Maître Heijiro. Près de la maison, et surplombant le jardin, vous verrez un tapis sur lequel il y a une forme spectrale. Passez en mode Passé pour retrouver Yone, votre mère. Parlez-lui.

Elle vous demandera d’aller couper les bambous envahissant le jardin. Suivez-la et commencez votre jardinage. Des bambous se trouvent sur un petit îlot, d’autres entre deux ponts de bambous, et enfin deux derniers vous attendent sur la partie surélevée du jardin. allez sur le petit îlot pour trouver les bambous à détruire.

Une fois que c’est fini, parlez à votre mère qui patiente au milieu du jardin. Vous reviendrez alors au Présent, et Atsu parlera des marchands qui étaient accueillis par sa mère aux portes du jardin. Dirigez-vous donc vers les portes, à l’opposé de la maison, vous apercevoir une autre forme spectrale. Revenez en mode Passé et parlez à Yone au niveau d’un chariot, pour lancer la suite.

Ramassez le pot juste à côté d’elle et suivez-la jusqu’au bassin du jardin, où Atsu posera d’elle-même le pot. Vous revenez ensuite au Présent pour une dernière étape.

Apprendre la mélodie de l’esprit

Une dernière forme spectrale est à retrouver, au centre du jardin. Repassez en mode enfant et parlez à Yone. Suivez-la pour planter un arbre. Une petite discussion s’ensuit dont le sujet finit par être Maître Heijiro.

Vous revenez alors au Présent pour discuter avec lui. Suivez-le pour qu’il termine avec vous la leçon de shamisen laissée longtemps de côté.

Une fois en place pour composer, cherchez la bonne note trois fois de suite pour apprendre la mélodie de l’esprit. Heijiro vous donne ensuite quelques conseils, ce qui clôture la quête.

N’hésitez pas à aller jeter un œil du côté des autres quêtes, des collectibles, des points d’intérêt et de toute autre information sur Ghost of Yōtei, sur notre guide complet.