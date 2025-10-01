Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Lieu : Maison de jeu de Kuttara

: Maison de jeu de Kuttara Récompense : Déblocage du mini-jeu zeni-hajiki à Kuttara

Rejoindre le ronin sur l’embarcadère

Il est possible de croiser un ronin dans la nature, plus ou moins près du Lac Kuttara. En lui parlant, il vous donne rendez-vous sur le quai du lac Kuttara en vous proposant de vous faire de l’argent.

Direction ensuite la Maison de jeu de Kuttara, tout au sud de la région des Prairies de Yōtei. Allez sur les quais et prenez une canne à pêche pour écouter le ronin. Il vous explique que les hommes de Saito se sont emparés de son établissement, et il vous demande de l’aider à le reprendre, moyennant finances.

Vous attendez que la nuit tombe et vous voici partis tous les deux vers la maison de Kuttara. Quand vous aurez le signal, tuez l’ennemi de gauche. Entrez à l’intérieur et, cette fois, battez rapidement celui de droite. Préparez-vous ensuite à éliminer le plus gros des forces dans la pièce suivante.

Battez le premier groupe d’ennemi puis attendez-vous à ce qu’une poignée d’autres débarquent depuis dehors, avec en point d’orgue un affrontement avec une brute. Une fois le calme revenu, lootez les corps puis revenez dans le couloir.

Montez à l’étage via l’échelle. En haut, vous devez trouver des indices. Examinez en particulier les pots sur l’étagère pour déclencher un tir de sniper. Le ronin vous demande alors d’aller le débusquer pendant qu’il vous couvre.

Sautez par la fenêtre puis mettez-vous rapidement à couvert. Tendez l’oreille pour entendre le cri du sniper, signe qu’il va tirer. Puis avancez jusqu’à la prochaine couverture, et ainsi de suite. Entre temps, vous aurez d’autres ennemis au corps-à-corps qui viendront.

Combattez-les mais soyez assuré de ne pas être en ligne de mire du tireur. De plus, votre acolyte ronin vous couvre en leur tirant dessus. Vous pouvez essayer, dès que vous êtes assez près, de tuer à distance le tireur avec un katana lancé ou bien votre arc. Prenez garde à un ou deux ennemis restants puis ouvrez le coffre.

Malheureusement, vous avez la mauvaise surprise de voir le ronin vous trahir. Peu importe la manière de vous défendre face à ses accusations, il finira par baisser son arme. Atsu récupère, comme prévu, une partie de la prime, et le ronin vous invite à repasser à la maison de jeu pour tenter de le battre au zeni-hajiki, le mini-jeu de cette suite, ce qui termine ce récit.

Retrouvez d’autres récits secondaires ainsi que le reste du contenu de Ghost of Yōtei sur notre guide complet du jeu.